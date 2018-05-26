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中央社

川金會有望復活 川普：正與北韓談

中央社2018/05/26 09:59
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）在突然宣布取消風險頗高的川金會隔天，美國總統川普今天又改口，美國與北韓正在討論，他與北韓領導人金正恩的峰會可能終究仍開得成，且「很可能」維持原定的6月12日登場。

法新社報導，川普對北韓重燃川金會希望的最新聲明表示歡迎、稱之為「很棒的消息」後，他在白宮對媒體說：「我們就看看會發生什麼事吧。」

川普今天稍後又推文表示，有關重新恢復川金會，正與北韓進行「極富成效的對話」。

川普寫道：「若最終開得成，很可能仍按計畫於6月12日在新加坡舉行。」川普甚至表示，若有必要，峰會可能進一步延長。

川普昨天宣布原定在新加坡的川金會取消，把原因歸咎於北韓近日「的盛怒與公然的敵意」。不過北韓今天又回應，稱願與美國在「任何時間」對談，川普對北韓此番回應以「溫暖及富有成效」表示歡迎。

川普對此說：「我們現正和他們討論，他們非常想跟我們談，我們也想這麼做。」

美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）表示，川金會「可能有好消息」；白宮新聞秘書桑德斯（SarahSanders）告訴媒體：「若峰會如期6月12日舉行，我們會準備好。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與南韓外長康京和（Kang Kyung-wha）通電話，表示美國與南韓同意保持「密切合作」，就與北韓對話創造條件。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1070526

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