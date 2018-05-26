台東最後有牌性工作者 小夢紅了40年

看昔日鉛華落盡專題3（中央社記者盧太城台東縣26日電）台東最後一位有合法妓女(性工作者)證的「小夢」，20歲剛入行時就是紅牌，數度進出「夜皇都」的她，40年來一直都是「夜皇都」紅牌，擅長素描的她，利用素描畫下紅燈區的男女。

洗盡鉛華，離開台東的「小夢」，今年60歲，她20歲就到「夜皇都」上班，年輕時，喜歡畫畫，畫出心中的夢想，當「上班小姐」後，她還是喜歡畫畫，掛在「夜皇都」入口處，供客人選擇小姐的「花名冊」，唯妙唯肖，就是「小夢」的素描。

「小夢」說，40年前是「夜皇都」的紅牌，數度進出，民國98年「夜皇都」關門前，店內剩下3名小姐，她還是店內的「紅牌」。