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台東最後有牌性工作者 小夢紅了40年

中央社2018/05/26 10:10
中央社 地方 / NOWnews
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看昔日鉛華落盡專題3（中央社記者盧太城台東縣26日電）台東最後一位有合法妓女(性工作者)證的「小夢」，20歲剛入行時就是紅牌，數度進出「夜皇都」的她，40年來一直都是「夜皇都」紅牌，擅長素描的她，利用素描畫下紅燈區的男女。

洗盡鉛華，離開台東的「小夢」，今年60歲，她20歲就到「夜皇都」上班，年輕時，喜歡畫畫，畫出心中的夢想，當「上班小姐」後，她還是喜歡畫畫，掛在「夜皇都」入口處，供客人選擇小姐的「花名冊」，唯妙唯肖，就是「小夢」的素描。

「小夢」說，40年前是「夜皇都」的紅牌，數度進出，民國98年「夜皇都」關門前，店內剩下3名小姐，她還是店內的「紅牌」。

「小夢」回憶，40年前，客人都是經濟條件好的公務人員和日本客人。「夜皇都」的小姐自然也是被「包養」的對象，因此姊妹們從良的頻率相當高，有人找到了好歸宿，但也有人多年後還是過著「皮肉生涯」，回到夜皇都，「我就是這樣」。

「小夢」將接待客人的房間，布置相當典雅，床頭貼著美女照片，在昏暗的紅光照射下，美女圖引人遐思。這些美女圖可都是「小夢」素描的，她說，店內小姐都已經是5、60歲，因此在床頭上貼著美女圖，讓客人多一些想像空間，提高「性」趣。

不僅如此，美女圖的旁邊還寫著「我們義務送您保險套，為了您的健康，請勿拒絕」。

小夢說，夜皇都在民國90年後，就無法和外面競爭，一星期甚至沒有客人上門，希望能用這些貼心的服務找回客人；同時推出絕對「品質保證」，不僅不接外國客人，且固定每星期接受台東縣衛生局健康檢查，希望讓客人能「安心的享用」。

小夢說，這樣貼心的服務，還是無法找回客人，民國98年5月15日「夜皇都」拉下鐵門，她將工作證 (妓女證)繳回台東縣警察局。（編輯:孫承武/卞金峰）1070526

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