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中央社

罰款加安插法務 紐時：美中解套ZTE達共識

中央社2018/05/26 10:27
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）「紐約時報」（New York Times）今天披露，白宮表示已達成協議，解除對中國大陸電信設備大廠中興通訊（ZTE）的嚴厲制裁，作法包括罰款及安排美籍法務主管進中興通訊。

法新社報導，美中雙方先前相互威脅要對彼此進口商品課關稅，如今傳出達成協議消息，美國計劃下週派出一支貿易代表團赴北京，繼續進行化解與中國大陸潛在貿易爭端的會談。

然而，達成解除制裁中興通訊的共識似乎將在國會引發強烈反彈；國會議員一直批評川普政府可能對中興通訊減輕制裁。華府先前指控，中興通訊違反美國對伊朗和北韓制裁禁令，一再對美國官員撒謊。

中興通訊2017年3月遭美國裁罰13億美元，但華府上月發現，中興通訊多次說謊，實際上也沒懲處違反制裁禁令的員工，因此禁止美國供應商出售零件給中興通訊。

紐時披露，據美國商務部（Commerce Department）居間促成的協議，中興通訊需支付巨額罰款、聘請美籍法規事務主管進入公司，以及改組現有的管理階層。

美國總統川普今晚推文讚揚他的計畫，同時批評前朝官員。

川普推文寫道：「參議員舒默（Chuck Schumer）和歐巴馬政府讓電信大廠中興通訊在沒有安全檢查下蓬勃發展。我將它關閉，然後在高水平的安全保證下重新開放，他們需更換管理階層和董事會、必須購買美國零件且支付13億美元罰款。民主黨人什麼都不做…」

川普還在後續推文中，批評民主黨只會抱怨與阻撓，還說過去民主黨政府達成的「爛協議（伊朗）和他們所謂的貿易協定，是全世界的笑柄」。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）昨天表示，應川普要求，他的部門正就中興通訊一案，尋找能代替嚴厲懲罰的方案。

不過他說：「如果我們決定施行替代方案，那麼這將包括安插我們選擇的人進去，組成一個法規事務部門，這個部門將對商務部進行匯報。」（譯者：葉俐緯/核稿：陳亦偉）1070526

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