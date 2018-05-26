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中央社

愛爾蘭公投出口民調 墮胎解禁獲壓倒性勝利

中央社2018/05/26 10:22
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社都柏林25日綜合外電報導）愛爾蘭今天舉行歷史性的墮胎合法化公投，兩項出口民調顯示，民眾有望解除世上少數最嚴格的墮胎禁令，贊成解禁的票數獲得壓倒性勝利。

愛爾蘭選民希望這個20年前名列歐洲社會風氣數一數二保守的國家出現改變。

路透社報導，易普索民意調查機構（Ipsos MRBI）與「愛爾蘭時報」（Irish Times）出口民調顯示，支持改革的選民以68%比32%大勝。愛爾蘭廣播電視（RTE）與「行為與態度」（Behaviour & Attitudes）做出的民調則為69%比31%。

等到開票結果出爐，愛爾蘭這個深受天主教影響的國家，將締造另一個改革里程碑。愛爾蘭1995年才以些微差距通過離婚合法化，2015年透過全民公投，成為全球首個同性戀婚姻合法化國家。

支持解禁的愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）在推特上說：「看起來我們明天就要創造歷史。」

開票作業將在明天格林威治時間8時（台灣時間26日下午4時）展開，中午以前就能看出初步結果。

選民在這次公投中被問到，是否同意廢除1983年的憲法修正案。這項憲法修正案賦予未出生胎兒與懷孕婦女同樣的生命權。墮胎禁令於2013年部分放寬，但僅適用於懷孕者性命危急時。（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070526

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