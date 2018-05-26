不缺席全球醫衛　蔡英文：捐三千萬元給WHO對抗伊波拉

這陣子，中國對台灣的外交打壓，已經是無所不用其極，包括干擾台灣參與 WHA 世界衛生大會。不過，因為有各位的努力，全世界都看見台灣在公共衛生，以及健康醫療上的貢獻。我要謝謝所有為台灣打拚的夥伴，大家辛苦了。

總統蔡英文今（26）日接見「世衛行動團」，她致詞時表示，中國大陸對台灣的打壓，已經是無所不用其極，但因為行動團各位的努力，讓全世界都看到台灣在公共衛生，以及健康醫療上的貢獻；雖然台灣無法正式參與世界衛生大會（ WHA ），但台灣決心為世界衛生有所貢獻，因此將捐 100 萬美元（約新台幣 3000 萬元）給世界衛生組織（ WHO ），作為對抗伊波拉病毒的基金。

外在情勢的艱難，只會成為我們團結的動力。今年世衛行動團，一共完成了六十場雙邊會談，以及五場地專業論壇，創下了新的紀錄。台灣用公衛醫療上的專業成就，向全世界證明，我們絕對可以扮演更積極的角色。

陳時中部長得到世界公共衛生學會聯盟，頒贈的「全球衛生憲章大使」。這項殊榮，不只肯定陳部長個人的表現，也代表台灣在公衛醫療上的表現，已經得到國際社會的認同。

今年世界衛生大會的主軸是「全民健康覆蓋」，也就是要提供可負擔、普及而且有效的醫療。大家都知道，台灣的健保制度，就是「全民健康覆蓋」做得最好的模範生。

世界衛生組織秘書長因為政治理由，把模範生排除在外，讓全球的衛生合作跟防疫工作出現漏洞，也讓台灣沒有辦法貢獻我們的醫療專業。這一點，我們要再ㄧ次表達遺憾跟我們嚴正的抗議。

不過，事實已經證明，中國越打壓台灣，國際社會對台灣的支持力道就會越強。在這次世界衛生大會當中，我們不只得到邦交國的支持，還得到美國等理念相近國家，有史以來最多的聲援。

我要代表台灣，向這些理念相近國家、世界各地支持我們的僑界朋友，專業的醫療團體，還有衛福部、外交部、僑委會等各部會的同仁，表達誠摯的感謝。

我知道伊波拉病毒又在非洲蔓延，雖然我們無法正式參與 WHA ，但台灣還是有決心為世界衛生有所貢獻，因此，我在這裡宣布將捐 100 萬美元給 WHO ，作為對抗伊波拉病毒的基金。

剛才，陳時中部長把這次代表團的旗幟送給我，上面簽滿了這次工作夥伴的名字。這些名字，代表著台灣走向世界的動力，也代表著各界對台灣國際參與的期待。

我會把這面旗幟放在我的辦公室，每天提醒自己。走向世界，爭取國際支持，也許是一個漫長的過程，但在我任內的每一天，政府都會做好準備、克服所有的挑戰。

有在野黨說，只要接受任憑中國定義的九二共識，台灣就可以加入 WHO 、也不會出現斷交。幾天前，我在媒體上也看到在野黨主席對於終極統一的主張。主張統一是在野黨的自由，但統一不能是一個在壓力下的選擇，更不能是台灣年輕人對於未來的唯一選項。

在這裡，我要提醒，我們的確期待加入 WHO ，台灣也的確期待維持跟全世界的友誼。但這些期待，不應該拿國家的尊嚴來交換。

為什麼中國要不斷對台灣施壓，就是因為我們堅守主權底線，不願意退讓。因此，每一次中國對台灣的打壓，都代表台灣人民再一次守住了我們的主權與尊嚴。面對壓力，我們不會屈服，這就是台灣人。

我看到吳運東大使就坐在現場，他致力於醫療外交二十多年，帶頭推動台灣參與 WHO 。二十年多來，雖然遇到很多挫折，但從不改變他的理念。

他今年已經 80 歲，現在依然在前線奮戰，也不斷鼓勵我們不能放棄，這種精神就是台灣精神。我跟吳博士的看法一樣，我們堅信總有一天，台灣一定會有尊嚴地進入世界衛生組織。

謝謝大家，歡迎回國，大家辛苦了。謝謝。

