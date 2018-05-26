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中央社

護病比入法最快8月實施 醫院違法恐遭停業

中央社2018/05/26 10:32
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北26日電）衛福部日前公告草案，首次將護病比入法，明訂各層級醫院急性一般病床的護理人員僅能照顧的病人數上限，違規醫院最重可開罰新台幣5萬元，限期未改最重可停業處分，草案最快8月實施。

護病比是指醫院中護理人員和照顧病人的比例，也就是平均每個護理人員照顧病人的數量。衛生福利部23日公告「醫療機構設置標準」第12條之1修正草案，明訂急性一般病床全日平均護病比。

根據草案，護病比以醫學中心規定最為嚴格，每名護理人員最多只能照顧9名患者、區域醫院及精神科教學醫院不得高於12人、地區醫院及精神科醫院不得高於15人，這是台灣首次將護病比入法。

衛福部護理及健康照護司簡任技正陳青梅告訴中央社記者，護理團體早從前總統馬英九在任時就開始爭取將護病比入法，2、3年前各黨立委也紛紛要求將護病比入法，確保病人安全、遏止血汗護理。

護理師照顧的病人人數，和病人死亡率息息相關。陳青梅表示，美國一項研究指出，若以護病比1:4為基準，護理人員每多照顧一名病人，病人住院30天的死亡風險將增加7%，多照顧2名則增加14%，以此類推。

為此，衛福部近年除了將護病比和健保給付連動，鼓勵醫院降低護病比，也將護病比納入評鑑，至今已有多達9成的醫院可以達標，因此認為護病比入法的時機已經成熟，經多次會議、公聽會討論後，才決議納入「醫療機構設置標準」。

陳青梅說，全台每年約有1萬多名護理科系學生畢業，但僅有約5000人投入職場，根據衛福部研究，10年後護理人員缺口恐怕將多達1萬至2萬人，希望透過護病比入法，吸引更多護理人員投入。

過去護理師工會曾擔心，一旦護病比入法，醫院恐以畸形班表、跨科調動等方式因應。陳青梅認為，護理師擔心的事情大多涉及違反「勞基法」規定，建議可利用「護理人員排班抱怨通報平台」檢舉，若查獲違法都將依法開罰。

衛福部醫事司司長石崇良表示，草案公告後將展開為期60天預告期，蒐集各界意見，若一切順利，預計最快將於8月實施。

石崇良強調，護病比正式入法後，違反的醫療院所將依「醫療法」第12條，開罰1萬至5萬元，並要求限期改善、可連續處罰，未改善者最重可停業處分。（編輯：施燕飛）1070526

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