護病比入法最快8月實施 醫院違法恐遭停業

（中央社記者張茗喧台北26日電）衛福部日前公告草案，首次將護病比入法，明訂各層級醫院急性一般病床的護理人員僅能照顧的病人數上限，違規醫院最重可開罰新台幣5萬元，限期未改最重可停業處分，草案最快8月實施。

護病比是指醫院中護理人員和照顧病人的比例，也就是平均每個護理人員照顧病人的數量。衛生福利部23日公告「醫療機構設置標準」第12條之1修正草案，明訂急性一般病床全日平均護病比。

根據草案，護病比以醫學中心規定最為嚴格，每名護理人員最多只能照顧9名患者、區域醫院及精神科教學醫院不得高於12人、地區醫院及精神科醫院不得高於15人，這是台灣首次將護病比入法。