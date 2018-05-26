惠譽和標普 尋求申請在陸獨資經營

標普在一項聲明中表示，計畫在中國成立一家本地註冊的子公司。

綜合陸媒澎湃新聞和英國金融時報中文網報導，中國國家主席習近平去年與美國總統川普在海湖莊園（Mar-a-Lago）會談後，中方於去年5月宣布的貿易協議中，承諾將允許外國評級機構在中國大陸經營獨資子機構。

（中央社記者周慧盈北京26日電）評級機構標普全球（S&P Global）和惠譽評級（Fitch Ratings）將尋求獲得對中國債券進行評級的牌照。此舉可能吸引更多外資機構參與中國這個77兆人民幣的世界第三大債券市場。

標普全球大中華區總裁Simon Jin說：「我們認為，這個選擇將使我們建立最適合我們業務和客戶的模式，同時與當地監管機構的政策目標保持一致。」

他補充說，這家公司將採「逐步」推進的方式成立，但拒絕提供時間表。標普還結束了與上海新世紀資信評估投資服務（Shanghai Brilliance Credit Rating）的合作關係。2008年以來，標普一直為後者提供培訓和技術支持。

中國人民銀行（央行）主管的行業組織「中國銀行間市場交易商協會」3月宣布，將接受外資評級機構的註冊申請。

惠譽一名發言人表示，惠譽也計畫申請中國在岸市場經營牌照。惠譽今年1月將所持的聯合資信評估（China Lianhe Credit Rating） 49%的股份出售給新加坡主權債務基金「政府投資公司」（GIC）。

惠譽這名發言人表示：「中國監管環境的變化為我們提供了一個機會，讓我們可以考慮和評估如何最好地滿足當地和全球資本市場的需求。」

另一家主要國際評級機構穆迪投資者服務（Moody's Investors Service）尚未針對在中國成立獨立機構表態。

一名穆迪發言人說，穆迪在「分析可能的選項」。若要在中國成立獨資機構，穆迪很可能需要出售所持的中國主要評級機構中誠信國際（CCX）30%的股份。

北京近年來採取了系列措施吸引外資進入人民幣77兆元（約新台幣362兆元）的中國債券市場，尤其是允許外資機構無需預先批准，也不受配額限制買入債券。

報導說，西方評級機構進入中國，或許為尋求在企業債券市場賺得一些額外收益的外國投資者帶來更大安慰。

報導引述標準普爾（Standard Chartered）的數據表示，今年1月到5月中旬，中國企業債券違約數額年增近1/3。（編輯：楊昇儒）1070526