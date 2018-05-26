NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈呂姚政見辯論　主打台灣價值屏東市裝修民宅火警　幸無人傷亡腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

印州校園槍擊 老師撲倒槍手阻案情擴大

中央社2018/05/26 10:38
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者顏伶如波特蘭25日專電）印第安納州印第安納波利斯一所中學今天發生校園槍擊時，一位科學老師以肉身撲倒槍手，阻止案情擴大，卻因此身中三槍。當地媒體紛紛稱讚這位男老師為英雄。

位於印第安納波利斯（Indianapolis）東北郊的諾布爾斯維爾韋斯特中學（Noblesville West MiddleSchool），25日上午傳出槍響，共有兩人受傷，兇嫌已遭逮捕。

諾布爾斯維爾警察局長喬艾特（Kevin Jowitt）對媒體證實，兩名傷者分別為老師與學生。

目睹案發經過的七年級學生史東布雷克（EthanStonebraker）接受媒體訪問時指出，槍手進入教室時全班剛好在考試，科學老師席曼（Jason Seaman）用身體撲向槍手。

史東布雷克說，老師馬上跑向槍手，把槍從槍手的手中打落，並且把槍手撲倒在地。他說，如果不是老師的即時應變，「我們班絕大多數同學肯定都會受傷」。

席曼2014年7月起在諾布爾斯維爾韋斯特中學任教，擔任科學老師，也擔任七年級足球隊總教練。

席曼的母親克莉絲蒂（Kristi J. Hubly Seaman）今天透過臉書發文寫道：「請幫我兒子禱告。今天早上，他所任職的諾布爾斯維爾韋斯特中學發生槍擊，他中了三槍，目前正在手術中。醫院告知他狀況不錯，不過我們還沒見到他。感謝上帝這次事件無人死亡。」

她也表示，席曼腹部、臀部以及前臂中彈。（編輯：陳惠珍）1070526

陸公安部長：加強反恐情報蒐...2男追打累癱河床 消防局吊...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan