印州校園槍擊 老師撲倒槍手阻案情擴大

目睹案發經過的七年級學生史東布雷克（EthanStonebraker）接受媒體訪問時指出，槍手進入教室時全班剛好在考試，科學老師席曼（Jason Seaman）用身體撲向槍手。

位於印第安納波利斯（Indianapolis）東北郊的諾布爾斯維爾韋斯特中學（Noblesville West MiddleSchool），25日上午傳出槍響，共有兩人受傷，兇嫌已遭逮捕。

史東布雷克說，老師馬上跑向槍手，把槍從槍手的手中打落，並且把槍手撲倒在地。他說，如果不是老師的即時應變，「我們班絕大多數同學肯定都會受傷」。

席曼2014年7月起在諾布爾斯維爾韋斯特中學任教，擔任科學老師，也擔任七年級足球隊總教練。

席曼的母親克莉絲蒂（Kristi J. Hubly Seaman）今天透過臉書發文寫道：「請幫我兒子禱告。今天早上，他所任職的諾布爾斯維爾韋斯特中學發生槍擊，他中了三槍，目前正在手術中。醫院告知他狀況不錯，不過我們還沒見到他。感謝上帝這次事件無人死亡。」

她也表示，席曼腹部、臀部以及前臂中彈。（編輯：陳惠珍）1070526