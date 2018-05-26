影／半夜火警疏散上百名住戶　只因她心情不好

26日凌晨2時20分許，高雄市新興區中正四路一處住宅7樓，發生了一起疑因燒炭所引發的火警案件，消防局救災人員及警方到場後疏散了26名住戶，還有幾十名住戶自行逃出，並救出3名身體不適、意識清楚的民眾送醫，起火戶焦黑一片，所幸未釀成大禍。

火警現場係一棟14樓建築物，於7樓某套房內燃燒家具、沙發、電視等雜物。消防人員到達現場時已有火煙冒出，救災人員立即佈線搶救，並啟動人命搜救。02時57分時已將火勢控制，03時10分許將火勢撲滅。消防局共派出30車82人前往搶救，現場共疏散26名民眾並救出3名民眾（1.李姓女子，約38歲、送大同醫院。2.楊姓男子，約46歲、送大同醫院。3.楊姓女子，約24歲、送高醫)，3人均意識清楚，身體不適由救護車送醫。

經警方初步了解，引發該大樓火災之住戶林姓女子(23歲、待業中)因最近與友人發生口角，心裡想不開而在半夜打電話給朋友莊男(33歲)哭訴，林女自述其心情不好便想先吃安眠藥10顆後，再以蠟燭點燃木炭自殺，莊男立即趕到女子住處，打電話、拍打門及按門鈴都沒人回應，只好趕緊再下樓叫管理員報案，警消到場後屋內沙發正在燃燒，並造成同樓層三名住戶輕微嗆傷送往醫院救治。警方了解後將林女帶回派出所，依公共危險罪移送偵辦，火警起火原因由消防局火災調查小組持續調查鑑識中。

※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995