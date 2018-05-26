週末哪裡去 台電節電野餐趴聽音樂抽大獎

（中央社記者廖禹揚台北26日電）夏日腳步近，台電本週末舉辦夏月音樂野餐Party，邀民眾走出戶外，一起節電、避暑、省荷包，除有音樂表演與遊戲互動外，還能抽LED電視與檯燈等各項節能家電大獎。

6月起將進入夏月，台電26、27日在大安森林公園舉辦音樂野餐Party，邀請民眾關掉冷氣、電扇，走進大自然「天然避暑」，現場不僅有金曲合唱團知己三重唱帶來的不插電音樂表演，為鼓勵父母帶著小孩一同參與，也邀請到東森幼幼家族帶動唱，各年齡層都照顧到。

台電自4月20日啟動「節電有你‧台電有禮」2018全民節電運動，準備近2600萬元總獎金，鼓勵民眾與產業界參與節電。在本週末連續兩天的活動中，結合時下最夯活動「密室脫逃」，設計多項節電情境體驗，還有扭蛋有獎徵答等關卡集點遊戲，挑戰成功就有機會帶走LED電視及檯燈等節能家電。