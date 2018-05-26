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起底照流出！仙氣網紅自豪「零修圖」　本人竟激似大媽

編輯中心／綜合報導2018/05/26 10:56
▲大陸網紅「黃喬恩」號稱自己的照片從來沒修過圖，被網友盛讚是天然的「仙氣美女」。（圖／翻攝自微博 , 2018.5.26）
▲大陸網紅「黃喬恩」號稱自己的照片從來沒修過圖，被網友盛讚是天然的「仙氣美女」。（圖／翻攝自微博 , 2018.5.26）

在大陸微博上擁有超過 23 萬粉絲的超人氣網紅「黃喬恩」，靠著帶有甜美少女氣息的外表，加上她號稱自己的照片從來沒修過圖，被網友盛讚是天然的「仙氣美女」；然而日前她卻遭到網友起底，曝光多張過去她接受採訪時被拍的照片，宛如一秒「從仙女變大媽」，讓粉絲感到既驚恐又失望。


大陸網紅「黃喬恩」號稱自己的照片從來沒修過圖，被網友盛讚是天然的「仙氣美女」。（圖／翻攝自微博 , 2018.5.26）


大陸網紅「黃喬恩」號稱自己的照片從來沒修過圖，被網友盛讚是天然的「仙氣美女」。（圖／翻攝自微博 , 2018.5.26）


大陸網紅「黃喬恩」號稱自己的照片從來沒修過圖，被網友盛讚是天然的「仙氣美女」。（圖／翻攝自微博 , 2018.5.26）


大陸網紅「黃喬恩」號稱自己的照片從來沒修過圖，被網友盛讚是天然的「仙氣美女」。（圖／翻攝自微博 , 2018.5.26）

根據大陸媒體報導，原本就讀於北京服裝學院的黃喬恩，畢業後便創立服裝品牌，自己賣起衣服還兼任模特兒，在微博上打響了名氣。她標榜自己是「天然美女」，所有照片都沒有修過圖；不料近日卻有網友起底她曾經接受訪問時被拍下的照片，發現所謂的「零修圖」根本就是謊言。


大陸網紅「黃喬恩」的起底照被流出，網友看了好驚恐，直言：「仙女變大媽了！」（圖／翻攝自微博 , 2018.5.26）


大陸網紅「黃喬恩」的起底照被流出，網友看了好驚恐，直言：「仙女變大媽了！」（圖／翻攝自微博 , 2018.5.26）

從這些流出的照片可見，黃喬恩的臉型、膚質，以及妝容，跟平常她在網路上 PO 出的美照有極大落差，有網友直言：「沒有 P 圖（修圖）過的黃喬恩，看起來跟個中年大媽沒兩樣！」

其他許多覺得幻滅的網友也留言感嘆：「真實的樣子老了不只十歲啊！」、「從仙女變大媽」、「根本就是個路人」、「早就說了網紅不可信！」

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