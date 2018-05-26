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中央社

總統：未參與WHA仍要貢獻 捐款助抗伊波拉

中央社2018/05/26 10:53
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者葉素萍台北26日電）總統蔡英文今天說，伊波拉病毒又在非洲蔓延，雖然台灣無法正式參與WHA，但台灣還是有決心為世界衛生有所貢獻，因此，台灣將捐100萬美元給WHO，作為對抗伊波拉病毒的基金。

蔡總統今天在總統府接見「世衛行動團」，衛生福利部長陳時中贈送蔡總統一面團旗，上面有參與這次行動團成員的簽名。

蔡總統致詞提到，這陣子，中國對台灣的外交打壓，已是無所不用其極，包括干擾台灣參與世界衛生大會（WHA）。不過，因為有各位團員努力，全世界都看見台灣在公共衛生以及健康醫療上的貢獻，她要謝謝所有為台灣打拚的夥伴。

她強調，「外在情勢的艱難，只會成為我們團結的動力」。今年世衛行動團一共完成了60場雙邊會談，以及5場專業論壇，創下了新的紀錄。台灣用公衛醫療專業成就，向全世界證明「我們絕對可以扮演更積極的角色」。

蔡總統說，陳時中得到世界公共衛生學會聯盟頒贈的「全球衛生憲章大使」。這項殊榮不只肯定陳時中個人表現，也代表，台灣在公衛醫療上表現已得到國際社會認同。

她提到，今年世界衛生大會主軸是「全民健康覆蓋」，也就是要提供可負擔、普及而且有效的醫療。大家都知道，台灣的健保制度，就是「全民健康覆蓋」做得最好的模範生。

蔡總統批評，「世界衛生組織（WHO）秘書長因為政治理由，把模範生排除在外」，讓全球的衛生合作跟防疫工作出現漏洞，也讓台灣沒有辦法貢獻醫療專業。她要再次表達遺憾跟嚴正抗議。

不過，她說，事實已經證明，中國越打壓台灣，國際社會對台灣的支持力道就會越強。在這次世界衛生大會當中，台灣不只得到邦交國的支持，還得到美國等理念相近國家，有史以來最多的聲援。

另外，蔡總統也說，她知道伊波拉病毒又在非洲蔓延，雖然台灣無法正式參與WHA，但台灣還是有決心為世界衛生有所貢獻。因此，她當場宣布將捐100萬美元給WHO，作為對抗伊波拉病毒的基金。

蔡總統說，陳時中把這次代表團旗幟送給她，上面簽滿了這次工作夥伴的名字。這些名字，代表著台灣走向世界的動力，也代表著各界對台灣國際參與的期待。

她說，她會把這面旗幟放在辦公室，每天提醒自己。走向世界，爭取國際支持，也許是一個漫長的過程，「但在我任內的每一天，政府都會做好準備、克服所有的挑戰」。

蔡總統還提到，無任所大使吳運東就坐在現場，吳運東致力於醫療外交20多年，帶頭推動台灣參與WHO。20年多來，雖然遇到很多挫折，但從不改變理念。

她說，吳運東今年已經80歲，現在依然在前線奮戰，也不斷鼓勵大家不能放棄，這種精神就是台灣精神。她跟吳運東的看法一樣，「我們堅信總有一天，台灣一定會有尊嚴地進入世界衛生組織」。

第71屆世界衛生大會21日到26日在瑞士日內瓦舉行。台灣自1997年爭取加入WHO，自2009年起，連續8年以觀察員身分參與WHA；但因中國打壓，去年台灣沒有收到參與WHA的邀請函，今年再次被拒於門外。

WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。

陳時中率領「世衛行動團」於19日抵達日內瓦後展開密集行程，雖然WHO在中國施壓下連續第二年未邀請台灣參與WHA，但在友邦發言挺台及台灣民間團體發傳單等活動，連續多日在日內瓦街頭、在WHA會場都看得到聽得見支持台灣的聲音。（編輯：林興盟）1070526

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