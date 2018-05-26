輕鬆減重 日研究：邊走邊嚼口香糖可能有效

（中央社巴黎26日綜合外電報導）還在尋找不費吹灰之力就能減重的秘訣嗎？日本研究人員今天表示，邊走邊嚼口香糖，或許就能做到。
法新社報導，日本研究人員說，46名21到69歲的受試者邊嚼口香糖邊用正常速度走路時，心跳速率增加。
團隊在奧地利維也納舉行的歐洲肥胖研討會報告說，咀嚼可對兩性和各年齡層的人帶來顯著的身體差異，但成效最明顯的還是40歲以上男性。
研究人員表示，「結合運動和咀嚼口香糖，或許是有效管理體重的方法」，尤其在日本等國，「走路是最多人做的運動」。
先前的研究發現，沒有走動時，嚼口香糖可提高心跳率和能量消耗。
而今天這份研究，是首次觀察邊走邊嚼口香糖的效果。
志願受試者完成兩次走路實驗，每次走15分鐘。
第一次他們邊走邊咀嚼兩錠熱量3大卡的口香糖，另一次，則是在攝取含口香糖成份的粉末後再走路。接著團隊評估受試者兩階段的靜止心率和活動心率，以及以自然步調步行的距離、走路速度、步數等。
結果發現，嚼口香糖組平均心跳速率「明顯較高」。
而40歲以上男性走的距離、步數以及消耗能量都有增加。
這份研究原意雖不是解釋嚼口香糖和減重關連，但團隊猜測，兩者間可能和「心跳運動同步」有關，也就是心臟隨重複動作而有節律地跳動。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1070526