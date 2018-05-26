輕鬆減重 日研究：邊走邊嚼口香糖可能有效

（中央社巴黎26日綜合外電報導）還在尋找不費吹灰之力就能減重的秘訣嗎？日本研究人員今天表示，邊走邊嚼口香糖，或許就能做到。

法新社報導，日本研究人員說，46名21到69歲的受試者邊嚼口香糖邊用正常速度走路時，心跳速率增加。

團隊在奧地利維也納舉行的歐洲肥胖研討會報告說，咀嚼可對兩性和各年齡層的人帶來顯著的身體差異，但成效最明顯的還是40歲以上男性。

研究人員表示，「結合運動和咀嚼口香糖，或許是有效管理體重的方法」，尤其在日本等國，「走路是最多人做的運動」。