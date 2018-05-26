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美百年旱災來襲？種植落至世紀新低 品質差

鉅亨網2018/05/26 11:00
鉅亨網 / NOWnews
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數十年來襲擊美國西南地區最嚴重的干旱持續加劇，許多媒體已將這場災難 1930 年代的黑色風暴事件 (Dust Bowl) 相比。

據了解，該地區的氣候學家週一 (21 日) 稱，由於缺乏降雨和高於平均水平的溫度延長了這次干旱，也給美國西南部平原的地下水源帶來了壓力。

新墨西哥州氣候學家 Dave Dubois 在全國通報會上表示，儘管近期德州部分地區得到了充足降水，但新墨西哥州、科羅拉多州、和堪薩斯州自去年 10 月份以來只經歷了少數降水。他提道，「整體來說，降雨量過小」。

圖：AP
圖：AP

此外，這場乾旱還涉及到猶他州、科羅拉多州、亞利桑那州、德州、俄克拉荷馬州等。這 7 州有部分地區已編列為嚴重乾旱地帶，而此前離夏季還有 2 個月，恐怕危機還會加深

俄克拉荷馬州氣候學家 Gary McManus 提道，自己的氣候站西部自去年 10 月以來降雨不足 2 英寸。這情況也將影響該地區植物、農作物、和野生動物的作息。

主要河流枯竭

供應該地區兩大水庫之一鮑威爾湖的科羅拉多河也早已被乾旱襲擊。氣候專家表示，今年河流將僅佔其平均水量的 43%，將嚴重危害供水系統。

在新墨西哥州，里約格朗德河 (為北美洲最長的河流之一) 已經乾涸，而生物學家也被迫救濟瀕危里奧格蘭銀河魚，從新移至上游區域。

農業損失慘重

堪薩斯州西南部和俄克拉荷馬州西北部地區，硬紅冬小麥的產量潛力大約是去年的一半。小麥質量委員會調查顯示，一些農民可能因乾旱被迫放棄麥田。

美國已經淪為全球第二的出口國，尾隨俄羅斯。美國農民本季度也創百年記錄的種植了最少的小麥。堪薩斯州是美國最大的小麥種植州，俄克拉荷馬州是第 5 大生產州。

德州整體冬小麥品質約 60% 也被評為「糟糕」或「非常糟糕」，堪薩斯州的冬小麥產量也降至 30 年來新低。

一位專家警告，今年德州的農業損失將達到「數十億」。德州地區的農作物產值可帶來 120 億美元的經濟活動，而旱災將影響棉花、牲畜、及農業設備銷售等各商業環節。

美國麥產量 / 圖：Indexmundi
美國麥產量 / 圖：Indexmundi
馬匹因缺水死亡

《KPHO-TV》指出，亞利桑那州北部的一條高速公路上，近 200 匹死馬倒在乾枯的土地上。而馬匹的尸體圍繞在沉沒即乾枯的水坑周圍。

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