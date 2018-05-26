香港眾志轉型發展 棄政黨轉民間

（中央社記者張謙香港26日電）「占領中環運動」（又稱雨傘運動）之後成立的香港眾志在面對參政的挫敗後，決定轉型發展，放棄其政黨性質，轉向民間工作。

眾志25日在慶祝成立2週年的晚會上發布轉型宣言，表示眾志將不再以政黨身分行事，工作方向由議會及選舉轉向組織民間反對基本法第23條立法等。

眾志於2016年成立，創黨核心成員有黃之鋒、羅冠聰和周庭等年輕人，他們都是參與「占中運動」的骨幹；其中，黃之鋒多年前更曾以學生身分發起反國教運動。

眾志成立之初定位為政黨，並以「民主自決」為最高綱領。