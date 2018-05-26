香港眾志轉型發展 棄政黨轉民間

（中央社記者張謙香港26日電）「占領中環運動」（又稱雨傘運動）之後成立的香港眾志在面對參政的挫敗後，決定轉型發展，放棄其政黨性質，轉向民間工作。
眾志25日在慶祝成立2週年的晚會上發布轉型宣言，表示眾志將不再以政黨身分行事，工作方向由議會及選舉轉向組織民間反對基本法第23條立法等。
眾志於2016年成立，創黨核心成員有黃之鋒、羅冠聰和周庭等年輕人，他們都是參與「占中運動」的骨幹；其中，黃之鋒多年前更曾以學生身分發起反國教運動。
眾志成立之初定位為政黨，並以「民主自決」為最高綱領。
2016年底，羅冠聰在立法會選舉中當選，但其後因為宣誓問題，連同其他多名泛民主派議員一起被褫奪議員資格。
今年初，立法會就4個議席進行重選，周庭卻因眾志主張「民主自決」不符合基本法精神而被取消參選資格。
除此以外，黃之鋒等人也因為「占中運動」衍生出來的法律訴訟而被判刑。
眾志宣言指出，以上種種問題都令眾志面對重大而嚴峻的挑戰；兩年寒暑，眾志經歷高低起跌，政治打壓無休無止。
宣言表示，「為議會注入年輕、自決力量」曾是眾志的核心發展方向，但在威權壓逼之下，我們再無法參與議會選舉」。
宣言說，「我們不再定性香港眾志為政黨，將以立足民間的政治團體自居，與民主陣營光譜的各派保持合作，務求以團結為綱……」
宣言強調，23條立法風暴不出幾年就會席捲而來，「我們絕不容許大陸的『顛覆國家政權罪』、『尋釁滋事罪』以任何形式在港實施」。
眾志表示，接續將聚焦發展青年組織、媒體工作，讓更多港人理解民主、人權、自由等基本理念，並希望培育更為深入的民間論述，為自決運動培養更堅定的群眾基礎。（編輯：楊昇儒）1070526