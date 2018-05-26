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NBA／詹皇燃燒自我砍46分　騎士強勢扳平戰局

記者黃建霖／綜合報導2018/05/26 11:10
▲LeBron James。（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James。（圖／美聯社／達志影像）

騎士和塞爾提克今(26)日進行東區決賽第6戰，拒絕被淘汰的「詹皇」LeBron James此役打出史詩級的表現，全場只休息了2分鐘，33投17中、貢獻46分，抓下11顆籃板，並送出9次的助攻，最終幫助球隊以109:99擊敗對手，強勢幫助騎士扳平戰局。

騎士面對退無可退的一戰，開賽沒多久大前鋒Kevin Love就和Jayson Tatum發生頭部碰撞而退場，也讓他們打得更為艱難，首節結束時以3分落後給塞爾提克。

但第2節開打後，騎士板凳球員建功，Jeff Green和Larry Nance Jr.不斷的攻擊籃框，讓他們成功實現反超，再加上James上半場一分鐘都沒休息，全力打出25分、5籃板、5助攻的可怕表現，幫助球隊打出34:18的攻勢，上半場結束騎士取得54:43的領先。

第3節兩隊手感都很不錯，塞爾提克靠著後衛Terry Rozier的好表現，將比數慢慢追近；第4節James一度因為和隊友發生碰撞，而導致腳有些不舒服的狀況，但他熱血的帶傷上陣，也持續幫助球隊保持領先。

終場前2分22秒，LeBron James面對Tatum的防守，後撤步之後飆中三分，下一個回合他又在同樣的位置吃掉了對手，幫助球隊重新拉開到雙位數領先，也徹底鎖定了比賽勝利。

James這一場比賽完成了他本屆在季後賽的第7次40分以上的比賽，也讓他比肩「籃球之神」Michael Jordan。而聯盟歷史單季季後賽最多40分比賽的紀錄，是由湖人傳奇球星Jerry West在1965年所完成的11次。

在賽後受訪時，James表示他們必須將今天比賽的表現複製到下一場，只差一場比賽就能打進總決賽，他對此感到積極且正面。

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