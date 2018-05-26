提升部落公共設施 原民會核定2.05億元

原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）說，為落實總統蔡英文的原住民族長者長期照顧政策，原民會除了利用長照基金核定設置原住民族部落文化健康站，並以前瞻計畫資源充實站體設施設備外，更積極爭取「前瞻計畫-原民部落營造-服務據點周邊及部落內公共設施改善」特別預算經費。

原住民族委員會今天發出新聞稿表示，「前瞻計畫-原民部落營造」主要是提升原住民族部落文化健康站綜合服務功能、提供居民安心居住環境，為改善目前已核定設置的原住民族部落文化健康站周邊環境及部落內公共設施，原民會共核定65件工程經費約2.05億元。

他指出，經費將協助原鄉地方政府改善文化健康站周邊環境及部落內各項公共設施，造就融合部落文化在地景觀特色，以提供設施使用者及部落居民安全友善的活動空間。

夷將．拔路兒表示，去年以前瞻計畫核定各地方政府辦理22件文化健康站周邊及部落內公共設施工程，經費7970萬元，已陸續完成發包事宜，今年再核定43件工程，經費1億2557萬元。

夷將．拔路兒說，透過各項適切的公共建設，除可加速達成原住民族長照與社會福利服務場域整體發展，並可重新凝聚原住民族的核心價值，達到部落文化傳承的目標。（編輯：管中維）1070526