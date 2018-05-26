中央社海外特派員培訓 提升學員國際觀高度

劉克襄致詞時引用美國名主持人歐普拉．蓋爾．溫芙蕾（Oprah Gail Winfrey）在美國一家新聞學院畢業典禮上的致詞「再過一個半小時，你們就會被丟入一個瘋狂的世界裡面」作為開場白。

開訓典禮上午在中華電信學院高雄澄清湖會館舉行，有來自各地大學78名男女學員參與。其中，中山大學社會系三年級腦性麻痺學生陳怡然由母親陪同報到，展現對新聞的熱情；陳怡然說，文字可彌補她口語表達不清的缺憾，她熱愛寫作，透過寫作讓她更細膩觀察事情，參加這個活動是希望能以更細膩的眼光去看世界。

（中央社記者程啟峰高雄26日電）中央社「我是海外特派員培訓營」南部場今天登場，藉兩天一夜的課程向學員傳承海外特派員採訪經驗並傳授採訪實務技能，董事長劉克襄希望培訓營能提升學員的國際觀高度。

劉克襄說，他猜這個「瘋狂」不只是美國川普，也應指網路世界，外面的世界跟學校的世界很不一樣，但學員會更快，再過半小時學員就會被捲入海外特派員的世界，這個世界並不瘋狂，會比較正面。

劉克襄指出，海外特派員培訓營是中央社的第一屆，恐怕也是新聞界的創舉，學員會學到過去在學校學不到的東西，在這裡將學到海外特派員的豐富經驗傳承，以及影音製作、新聞寫作等採訪技能。

劉克襄認為，中央社的任務除將國內新聞帶給國際，並將國際新聞帶進國內，還有一個很重要的任務就是將海外特派員經驗傳承給下一代，讓更多年輕人接棒。

他說，海外特派員培訓營活動第一階段從去年展開，在各大學辦近40場演講，獲得熱烈迴響，今天是第二階段研習營的壓軸，他再套用歐普拉的話「今天你正在做的事情，會決定你將來會是怎樣的人」，「因為你參與了，世界將為你打開」。

劉克襄也期許學員記得「我是海外特派員」精神，將來有機會從事新聞工作，到全球每一個角落，能「站出你的高度，站出你的國際觀」。

中央社總編輯陳正杰隨後以「關鍵解碼：國際新聞與駐外採訪」為題演講，與學員分享國際新聞的重要性、駐外記者該做什麼，以及派駐華府時的採訪經驗。

中央通訊社「我是海外特派員」計畫透過培訓營讓學員經由文字與影音實作，檢視新聞採訪寫作與獨立思考能力，由評審選出優秀學員至中央社實習，通過考核後預計今年8月派往印尼雅加達、馬來西亞吉隆坡與美國華盛頓，跟著中央社當地海外特派員實習，返國後和國人分享心得。（編輯：施燕飛）1070526