熱門股—大宇資新手遊將上市 重回百元俱樂部

大宇資 (6111-TW) 受惠 IP 授權網易研發新手遊《軒轅劍龍舞雲山》可望於第 3 季在中國上市，後市營運動能可期，加上暑假旺季題材發酵，近期股價走勢強勁，站回百元大關，周五 (25 日) 終場以漲停價 113.5 元作收，站穩所有短天期均線之上，也創 11 個月以來新高價，周漲幅約 17.7%。

大宇資自有 IP 授權網易開發新手遊《軒轅劍龍舞雲山》，可望於第 3 季在中國上市，市場看好網易營運遊戲的行銷通路能力，可望在第 3 季為大宇資帶來優異的營收分成及權利金認列收益。