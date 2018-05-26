護病比最快8月入法 專家：標準鬆形同虛設

（中央社記者張茗喧台北26日電）衛福部宣布護病比最快8月入法，以醫學中心1:9最嚴，即1名護理師最多照顧9名病人，盼解決血汗護理問題。專家批評，國際間護病比早已進步到1:6，質疑台灣的護病比「形同虛設」。

衛生福利部23日公告「醫療機構設置標準」第12條之1修正草案，明訂急性一般病床全日平均護病比，醫學中心不得高於9人、區域醫院及精神科教學醫院不得高於12人、地區醫院及精神科醫院不得高於15人。

台灣醫療改革基金會副執行長朱顯光受訪時表示，為了改善護理師勞動權益、確保患者生命安全，衛福部近年將護病比納入醫院評鑑，但每3、4年才評鑑一次，成效不彰；後來也利用健保連動給付，鼓勵醫院增聘護理人員，但強制力不足。