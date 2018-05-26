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護病比最快8月入法 專家：標準鬆形同虛設

中央社2018/05/26 11:26
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北26日電）衛福部宣布護病比最快8月入法，以醫學中心1:9最嚴，即1名護理師最多照顧9名病人，盼解決血汗護理問題。專家批評，國際間護病比早已進步到1:6，質疑台灣的護病比「形同虛設」。

衛生福利部23日公告「醫療機構設置標準」第12條之1修正草案，明訂急性一般病床全日平均護病比，醫學中心不得高於9人、區域醫院及精神科教學醫院不得高於12人、地區醫院及精神科醫院不得高於15人。

台灣醫療改革基金會副執行長朱顯光受訪時表示，為了改善護理師勞動權益、確保患者生命安全，衛福部近年將護病比納入醫院評鑑，但每3、4年才評鑑一次，成效不彰；後來也利用健保連動給付，鼓勵醫院增聘護理人員，但強制力不足。

因此，護理師團體多年來爭取將護病比入法，一旦醫院護病比未達標就能直接依法開罰，隨著近年醫護勞權逐漸被重視，衛福部總算在今年將護病比入法。

然而，這次修法本該是台灣護理師勞權一大進展，但朱顯光卻認為，醫學中心1:9的標準「形同虛設」，有放水之嫌。

朱顯光強調，國際間的護病比標準早已進展到1:6，也就是一名護理師最多照顧6名病人，前總統馬英九時代也曾喊出要將護病比標準1:7，不料實際修法草案中竟放寬到1:9，和目前實際狀況差距不大。

他說，如此一來，即便護病比入法，不僅沒有醫院會違規受罰，醫院也不會因新規定而增加護理人員的人力，有訂跟沒訂一樣，對此他感到相當失望。

此外，入法後該如何落實查核也是一大問題，朱顯光指出，許多醫院在評鑑時總能交出漂亮成績單、拿到大筆獎勵金，但一被勞檢仍是違規一大堆。

朱顯光呼籲，未來護病比入法後，衛生單位在稽查、評鑑時，應比照勞檢規格，由醫護相關工會成員擔任陪檢員，否則再怎麼查也查不出違規，護理人員工作環境也依然惡劣。（編輯：卞金峰）1070526

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