西雅圖重大縱火案華裔罪犯 今秋將出獄

（中央社記者顏伶如波特蘭25日專電）1995年，西雅圖一間冷凍倉庫大火，導致四名消防隊員殉職，華裔罪犯彭景壽（Martin Pang）坦承是為詐領保險金而縱火。坐牢20年後，他將於今年9月出獄。

華盛頓州矯治廳（Department of Corrections）今天指出，1995年縱火而導致四名西雅圖消防隊員不幸喪生的彭景壽，今年9月27日將出獄。

1995年1月5日，西雅圖華埠國際區一間大型冷凍倉庫失火，消防隊員基高爾（Walter Kilgore）、舒梅克（Gregory Shoemaker）、布朗（James Brown）、特爾里克爾（ Randall Terlicker）進入現場救火時倉庫突然倒塌，不幸殉職。這起縱火案成為西雅圖消防局史上死傷最慘重的個案。