好萊塢之狼上銬 女星：下地獄第一步

義大利女演員艾莎阿基多（Asia Argento）說：「哈維溫斯坦今天將踏出下地獄的第一步。我們女人終於有指望得到真正的公道。」她指稱哈維溫斯坦在坎城影展對她性侵。

女星蘿絲麥高文（Rose McGowan）說：「我們逮到你了，哈維溫斯坦，我們逮到你了。」蘿絲麥高文指控哈維溫斯坦（Harvey Weistein）對她性侵。

（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）身敗名裂的美國知名製片哈維溫斯坦被控性侵遭逮捕上銬，今天不少控訴他的女星發聲：「我們逮到你了」、「踏出下地獄的第一步」。不過哈維溫斯坦隨後仍交保獲釋。

女星蜜拉索維諾（Mira Sorvino）說：「向我的姊妹們獻上愛心，你們起身對抗這頭怪獸…真是百感交集…我對你們所有人覺得驕傲與感謝。」她指控哈維溫斯坦性騷擾、傷害她的名譽與職業生涯。

哈維溫斯坦的辯護律師布拉夫曼（BenjaminBrafman）在紐約法院前告訴記者：「我們很快就會採取行動，駁斥這些指控。我們相信這些控訴有憲法上的缺陷，也沒有確實的證據支持。我們相信最終會證明溫斯坦先生的清白。」

專為性侵被害人打官司的律師歐瑞德（GloriaAllred）說：「他早就應該要面對司法，這一天終於到來。」

法新社報導，有權有勢的電影製作人哈維溫斯坦因被控性投案，遭上銬逮捕，這畫面似乎強調，在美國司法體制下沒有人能夠逃過法律制裁。但根據過往紀錄，這些承受控訴的名流與富豪下場都比一般人好，特別是性侵案件。

哈維溫斯坦投案後雖被上銬，但很快就拿出100萬美元的高額保釋金而獲釋；他擁有大筆財富，有能力聘請全美數一數二難纏的刑事辯護律師布拉夫曼。

對富人來說，避開公開審判比一般人更容易。美國司法體系給予被告與原告之間很大的談判空間。9成的刑事案件不會經過陪審團裁決，而是檢察官與被告達成認罪協議收場。

布拉夫曼說，哈維溫斯坦打算辯稱「無罪」，但同時他也會持續敦促紐約檢察官，「勸阻他們繼續調查」。這對較窮的被告是不可能的事。（譯者：林宏翰/核稿：陳亦偉）1070526