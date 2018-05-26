水情不佳 嘉南灌區近月盜水逾400件

（中央社記者張榮祥台南26日電）台南水情不佳，實施一階限水，如今正值嘉南灌區一期稻作供灌最後階段，盜水頻傳。嘉南農田水利會統計，近月來查獲盜水逾400件，集中在鳥山頭南北2條水路沿線。

嘉南農田水利會人員告訴中央社記者，台南降雨量僅及往年平均值的一半，水情吃緊，許多非當期農作的農民，只用一條管子，在供灌水路上以虹吸法盜水，神不知鬼不覺。

灌溉面積愈大的區塊，愈容易出現盜水，盜水者多不會在現場，通常巡水人員只會看到盜水的管子，也只能把管子拿走；若是真的抓到盜水者，往往勸導，以維持地方和諧，除非盜水者態度惡劣，才會報警處理。