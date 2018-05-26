中迫民航矮化台灣 外交部：踐踏習稱兩岸一家親

（中央社記者侯姿瑩台北26日電）外交部今天說，最嚴厲譴責中國當局全面脅迫國際民航業者「矮化我國名稱謂」。中國當局一再打壓台灣舉措，踐踏中國國家主席習近平「兩岸一家親」及「兩岸同胞心靈契合」宣示。

外交部上午發布新聞稿表示，中國相關部門1月及4月間相繼致函24家經營中國航線的外籍航空公司及36家國際航空公司，要求清查網站不得將台灣列為國家，外交部對中國透過政治力粗暴干預民間商業行為及國際企業營運的蠻橫做法，遂行打壓台灣國際地位的不良意圖，給予最嚴厲譴責。

外交部說，高度關切中國威逼國際企業及跨國航空公司矮化稱謂的打壓行徑，除指示各駐外館處向相關企業及航空公司查證，並重申政府一貫嚴正立場，促請各公司妥善處理，堅持維護企業獨立自主營運立場，切勿屈從中國脅迫矮化稱謂，損及商譽並傷及台灣主權與尊嚴。