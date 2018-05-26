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熱門股─卡位離岸風電商機 潤泰材本周大漲32.87

鉅亨網2018/05/26 11:50
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潤泰材 (8463-TW) 進軍離岸風電領域，離岸風電基座水下灌漿材料已進行國際認證中，可望在 2 年內成為全球第 3 家、亞洲第 1 家供應商，風電題材加上基本面穩定成長，股價本周漲勢強，周五雖收黑下跌 2.39%，但周線仍上漲 32.87%。

潤泰材加入台船 (2208-TW)、比利時海工大廠 GeoSea 組成的團隊，已將風電基座砂漿送交挪威專門從事海事認證的 DNV 集團認證中，預計最快 6 月到 1 年半可以完成程序，力拚成為德國巴斯夫、丹麥 Densit 之外，全球第 3 家供應商。

潤泰材指出，預期今年水泥產能將維持現有水準，在政府前瞻基礎建設加持下，帶動對水泥的需求增加，預估前瞻計劃期間每年約可增加 180-200 萬公噸水泥需求，未來 5 年水泥需求將呈現正成長；預期今年水泥、爐石粉銷量目標為 63-71 萬公噸，建材銷量為 25-27 萬公噸。

風電題材加上基本面表現穩定，推升潤泰材本周股價走揚，連續 4 個交易日急漲，周五則以 29.6 元開高，一度衝達 29.9 元，寫下 2 年多高點，可借短線獲利賣壓出籠，股價翻黑，終場收 28.5 元，下跌 0.7 元，各均線仍呈現向上趨勢。

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關鍵字潤泰材風電水泥headline
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