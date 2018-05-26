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熱門股—MLCC供需吃緊 華新科暴衝股價創掛牌高

鉅亨網2018/05/26 12:00
鉅亨網 / NOWnews
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被動元件需求火熱，華新科 (2492-TW) 也直接點明，MLCC 目前訂單交期已達 6 個月，上游設備交期更達 2020 年，MLCC 的缺貨狀況就有如看不到隧道的盡頭。也推升華新科股價本周一度飆高到 343.5 元，再創歷史新高。

華新科直言，造成現在被動元件缺貨的狀況，主要是因為包括智慧型手機等電子產品功能提升，對於被動需求增加，另外車電、LED 照明、5G 通訊應用及物聯網等，也都推升了被動元件需求，導致供不應求。

華新科也分析，以車電為例，隨著汽車電子化增加，現在每台約需要 3000-5000 顆被動元件，至於電動車的需求量更高，每台超過 10000 顆，這就是日系被動大廠紛紛將產能轉向的主因，不排除未來全球前 3 大被動廠的產能，也很難滿足車電需求。

如果投資人如果看好華新科接下來的股價表現，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如華新科元富 7B 購 02(078371-TW)、華新科永豐 7B 購 02(078458-TW)、華新科統一 7B 購 06(078559-TW) 等。

華新科相關認購權證。資料來源：鉅亨網整理
華新科相關認購權證。資料來源：鉅亨網整理

 

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關鍵字被動元件mlcc華新科歷史新高headline
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