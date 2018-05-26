捐款助抗伊波拉 總統府：台灣是醫療大國

（中央社記者葉素萍台北26日電）總統蔡英文今天宣布，捐100萬美元給WHO，作為對抗伊波拉病毒的基金。總統府發言人黃重諺會後補充，總統認為台灣是醫療大國，在國際社會不只爭權益，更願意承擔義務貢獻世界。

蔡總統今天在總統府接見「世衛行動團」，她說，伊波拉病毒又在非洲蔓延，雖然台灣無法正式參與世界衛生大會（WHA），但台灣還是有決心為世界衛生有所貢獻；她當場宣布將捐100萬美元給世界衛生組織（WHO），作為對抗伊波拉病毒的基金。

總統府發言人黃重諺會後補充，伊波拉病毒正在蔓延，並且陸續帶來傷亡，蔡總統認為台灣是醫療大國，在國際社會上，不只爭權益，更願意承擔義務、貢獻世界。因此總統正式宣布這樣的援助，與世界共同對抗病毒的傷害。