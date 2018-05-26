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中央社

捐款助抗伊波拉 總統府：台灣是醫療大國

中央社2018/05/26 11:58
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者葉素萍台北26日電）總統蔡英文今天宣布，捐100萬美元給WHO，作為對抗伊波拉病毒的基金。總統府發言人黃重諺會後補充，總統認為台灣是醫療大國，在國際社會不只爭權益，更願意承擔義務貢獻世界。

蔡總統今天在總統府接見「世衛行動團」，她說，伊波拉病毒又在非洲蔓延，雖然台灣無法正式參與世界衛生大會（WHA），但台灣還是有決心為世界衛生有所貢獻；她當場宣布將捐100萬美元給世界衛生組織（WHO），作為對抗伊波拉病毒的基金。

總統府發言人黃重諺會後補充，伊波拉病毒正在蔓延，並且陸續帶來傷亡，蔡總統認為台灣是醫療大國，在國際社會上，不只爭權益，更願意承擔義務、貢獻世界。因此總統正式宣布這樣的援助，與世界共同對抗病毒的傷害。

衛福部長陳時中受訪時指出，世界重視伊波拉疫情，秉持著台灣以往對世界相關疫情的援助，他有跟總統報告，對於這樣的援助，可以積極地來做。

另外，陳時中也提到，布吉納法索衛生部長以「臨時國內有事」，要結束WHA行程，緊急返國時，他們就覺得情況有點奇怪，也提高警覺；等到台灣與美國雙邊會議開完，就聽到布國斷交消息，「世衛行動團」士氣當然受到打擊，不過，身為台灣人，「談不上傷心，但大家都很憤怒」。

陳時中說，這次的「世衛行動團」是鐵人的行程，非常忙碌，但全體團員到現在鬥志仍然不減，雖然感受到一些壓力，但大家努力不懈，這次應該是達成了既定的任務目標，所以，他是帶著欣慰心情，向總統報告。

陳時中強調，這次「世衛行動團」完成60場雙邊會議、5場專業論壇；美國派出歷來最高層級的官員與會，代表美國的重視。

陳時中並說，大家覺得任務最艱鉅一環就是台美雙邊的會議，美國衛生部長艾薩（Alex Azar）展現高度誠意，本來表定20分鐘的會談，最後談了將近40分鐘，艾薩也提到，未來在WHA的準備，不要到下半段才開始，要從現在就開始，「從今晚就開始行動」。

陳時中說，未來如何與美國合作，展現台灣醫衛實力，未來這一年需要非常努力；國際上有很多困境，但台灣不氣餒，要輸出軟實力，彰顯台灣價值，繼續奮鬥。（編輯：楊玫寧）1070526

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