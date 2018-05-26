NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈呂姚政見辯論　主打台灣價值接送孕妻被媽酸顧粿　網怒：沒水準腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
鉅亨網

〈存股投資術〉掌握公司體質好+合理殖利率 挑股有3

鉅亨網2018/05/26 12:10
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

股東會旺季到來，想要當一位成功的存股族，挑選優質的個股相對重要，法人建議，存股族可以掌握獲利穩定且穩定配息、公司體質好以及合理殖利率等技巧來挑選標的，才有機會降低風險，並透過複利的效果，讓資產穩健成長。

台股目前維持史上最長萬點行情，在買股成本提高下，選股上需要更為謹慎，而如何挑選適合存股的標的，若是長期存股族，建議可掌握三個技巧，包括第一選擇獲利穩定且穩定配息的公司。

其中，可留意不論景氣好壞，都能維持一定獲利水準的電信、民生消費、醫藥等族群，另外，高股息且股價穩定的金控股，近年來也深受存股族喜愛。值得關注的是，存股的重點在於每年有穩定的現金股息，若不能年年配息或配息金額落差起伏很大的個股，都不算是好的存股標的。

第二公司體質好，能持續幫股東賺錢的公司。對於存股族來說，公司體質是否維持良好非常重要。體質優良的公司，長期競爭力較不受短期市場動盪影響，若體質狀況不好，則有隨時退出市場的風險，而判斷公司體質可從財務狀況中檢視，建議可從是否靠副業賺錢、是否有年年獲利以及是否有業外虧損等面向評估。

第三合理的殖利率，殖利率是存股族重要的考量之一，法人建議，可以挑選近 5 年殖利率逾 5% 的標的。

至於資金操作部分，存股族可透過分批進場或定期定額方式操作，若手上有足夠資金，可趁市場修正分批買進，來降低投資成本；另也可透過定期定額方式，來降低平均成本。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字存股族股東會殖利率體質獲利標的個股配息景氣headline
熱門股—MLCC供需吃緊 ...〈存股投資術〉現金股息誘人...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan