陸大學畢業生月薪差距大 清華4.2萬居冠

搜狐網報導，2018年畢業季即將來臨，今年中國大陸大學畢業生將達到820萬人，相比去年大幅增加近25萬人，大學畢業生面臨更大的就業壓力。

台灣今年掀起赴中國唸大學的熱潮，台生多是著眼未來就業的薪資與前景。不過根據中國薪酬網近日公布的「2018年中國大學畢業生薪酬水平排行榜 TOP200」，中國大學應屆畢業生的薪資因為學校、地區、科系等因素，存在相當大的差距。

（中央社台北26日電）最新統計顯示，中國大學應屆畢業生的薪資差距甚大，排名居冠的北京清華大學平均月薪達人民幣9065元（約新台幣4.2萬元）；排名200名的西安建築科技大學只有新台幣1.6萬元。

根據薪酬網公布的數據，前200名大學的2017年應屆畢業生平均月薪超過9000元的共有4所，超過8000元的共有42所，超過5000元的共有134所。但是低於台灣基本工資（新台幣2.2萬元）的大學也多達53所。

其中，北京清華大學平均月薪9065元居冠，北京大學9042元居次，第3名是北京外國語大學的9020元。排名前10的大學除了浙江大學（8810元），其他都是位於北京、上海的一流名校。

在榜單墊底的西安建築科技大學，平均月薪只有3394元；南京信息工程大學排名199，平均月薪僅3426元。

報導指出，「985」和「211」重點建設大學的應屆畢業生薪資，比一般大學要高出不少。若以地區來看，位於中西部城市的大學畢業生待遇普遍比東部發達地區低了不少。

此外，科系也存在相當大的差距。應屆畢業生薪資排名前20的幾乎都是理、工、醫學相關科系，第一名的軟體工程平均月薪可達9001元；排名第20的複合材料工程有5696元。

排名倒數20的科系集中在文科、農科，吊車尾的城市管理只有2008元，倒數第二的歷史只有2030元。

這份榜單是針對2017應屆、2015屆、2013屆多所大學畢業生進行調查研究，並涵蓋所有的「985」和「211」重點大學，樣本數量達到281萬人。

榜單的平均月薪是指過去一年度已發放所有收入（含工資，補貼，績效）再除以12個月所得。（編輯：楊昇儒）1070526