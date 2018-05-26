全美首例立法　老師因校園槍擊殉職有撫恤金

根據這項新法，新罕布什爾州從小學到大學的所有公立學校，包括社區大學在內，不管是全職老師或兼課老師，只要是工作時發生校園暴力事件而喪生，教師家屬將可獲得州政府發放10萬美元撫恤金。

新罕布什爾州議會通過的第1415號法案（HB1415），條文當中所使用的「殉職」（killed in the lineof duty），通常在州法內大多用在警察或消防隊員身上，如今老師也成為適用對象。

（中央社記者顏伶如波特蘭25日專電）全美各地校園槍擊頻傳之際，新罕布什爾州立法機關通過全美首例法案，如果有老師在校園槍擊中殉職，家屬將可領到10萬美元撫恤金。

第1415號法案本週稍早已在州眾議院及州參議院通過表決。在這項法案中，新罕布什爾州政府也將獲得1000萬美元預算，增強全州各級公立學校的維安設備。

新罕布什爾州地方電視台WMUR報導，州長蘇努努（Chris Sununu）透過發言人表示，將會簽署這項法案。

退休老師出身的民主黨籍州眾議員希斯（MaryHeath），正是這項法案的起草人之一。她說，推動這項立法的最主要目的在於，萬一學校教職人員慘遭不幸，他們身後留下的家屬，能夠在財務方面獲得援助。

希斯說：「我祈求上帝，希望我們永遠都不會發放這種撫恤金。」

擔任老師長達42年，女兒目前也擔任老師的希斯表示，一想到現在美國校園槍擊頻頻發生，她就忍不住想要掉眼淚，「想到孩子們在學校竟然不能安全，心裡就覺得很不安」。（編輯：陳惠珍）1070526