韓媒：川普取消川金會戰略 迫使北韓態度軟化

報導指出，川普宣布取消川金會後，美國繼續向北韓施壓。川普在白宮簽字儀式上強調：「正如大家所知，如果需要的話，我們的軍隊已經做好了準備。」

南韓「東亞日報」今天在頭版頭條以「重啟高峰會談大門的美國和北韓」標題，報導川普宣布取消川金會6個小時後，北韓外務省第一副相金桂冠發表欲與美國持續對話的態度趨向軟化聲明。

（中央社記者姜遠珍首爾26日專電）韓媒今天報導，美國總統川普24日晚上10時46分向北韓國務委員長金正恩發出公開信，宣布取消與北韓的高峰會談後，迫使北韓態度趨向軟化，強調不拘時間和形式願儘早相會。

甚至，美國國防部發言人戴娜‧懷特強調：「我們已經做好了準備，就算是今天晚上，也可以打。」

報導稱，對此，天剛亮，北韓就在25日上午7時26分透過外務省第一副相金桂冠的名義發表談話稱：「我們（指北韓）向美國重申：無論何時、不拘形式，願與美國面對面坐下來解決問題」，積極表露希望與美國舉行高峰會談的立場。

事實上，北韓的立場出現了180度大轉彎。外務省副相崔善姬24日在談話中威脅稱：「如果不願意和我們面對面坐下來，我們也不會硬攔著」，「究竟是想在會談場所見面，還是在核和核對決場所見面？」

金桂冠也曾在16日的談話中表示：「如果美國想強迫北韓單方面棄核，那麼就只能不得不重新考慮舉行與美國的高峰會談。」

報導指出，北韓之所以對會談態度積極，是因為認為，會談拖的時間愈長，愈對北韓不利。在釋放被扣留美國人和廢棄豐溪里核試驗場的情況下，一旦錯失時機，將很難找到能把川普重新叫回會談桌的引誘之策。而且，如果對北韓制裁造成的經濟狀況更加嚴峻，北韓只能在比現在更為不利的條件下舉行會談。美國突然加大軍事施壓力度，也是一大負擔。

報導稱，金桂冠25日在發表「受（金正恩）委任」的談話時轉達金正恩的旨意說：「（金正恩）委員長也說，『如果和川普總統見面，就能開一個好頭』。」最近一直透過部下們的談話向川普間接施壓的金正恩，發出欲與美國對話的「直接信號」。（編輯：陳俊碩）1070526