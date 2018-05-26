中國打壓台灣 外交部：激起國際更多挺台力量

另外，10多名美國聯邦參眾議員以質詢或推文方式，公開表達支持台灣，也譴責中國孤立台灣的舉動。聲援台灣的美國議員包括美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）、參議員盧比歐（Marco Rubio）與眾院外委會主席羅艾斯（Ed Royce）等。

美國國務院25日以發言人背景說明方式回覆媒體郵件表示，中國正在改變台海現狀，破壞數十年來造就的和平、穩定與發展架構；國際安全穩定符合大家共同利益。美方對布吉納法索決定與台灣斷交時，未考量這些因素感到失望。

（中央社記者侯姿瑩台北26日電）布吉納法索24日與中華民國斷交，美國國務院對布國的決定感到失望；多名美國國會議員也譴責中國孤立台灣舉動。外交部今天表達感謝時說，中國蠻橫打壓，激起國際更多挺台力量。

外交部發言人李憲章說，美國行政部門仗義執言，及美國國會參眾兩院友人對台灣展現的堅定支持，「外交部表達誠摯感謝之意」。

李憲章表示，中國近期對台打壓日益強烈，包括杯葛台灣參與國際組織、強迫各國企業更改對台稱呼、誘奪台灣邦交國等，「已造成兩岸關係惡化」。在區域情勢敏感、多變之際，「中國的行為不僅粗暴蠻橫」，更是破壞國際安全穩定的源頭，引起台灣人民強烈反感，「也激起國際間對台更強有力且公開的支持」。

他進一步說，外交部感謝國際夥伴力挺台灣，未來將繼續努力維持區域和平穩定，「也會持續深化與理念相近國家的實質關係，不會因中國的壓力而退卻」。

李憲章表示，外交部將持續遵循總統蔡英文一再重申的原則，台灣不會與中國競逐金錢外交，但將全力以專業有效方式，協助友邦及國際社會永續發展。（編輯：李明宗）1070526