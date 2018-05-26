〈存股投資術〉現金股息誘人 4檔逾5%高殖利率金控

金融業獲利穩定加上高股息，深受存股族喜愛。觀察今年金控公布的資訊，若單以存股族關注的現金股息來看，日盛金、開發金、兆豐金、國票金和等 4 檔金控股現金股息殖利率均逾 5%，而國泰金和富邦金擬分別配發現金股息 2.5 元和 2.3 元，為今年股利水準最高的金控，但股利配發率偏低，不過同樣吸引市場目光。

資本市場表現亮眼，去年 15 家金控賺逾 3000 億元，年增 17.5%，在獲利穩定下，今年金控股大方配發現金股息，觀察各金控的股利政策中，若單看現金股息配發，有 4 檔金控股現金股息殖利率超過 5%。