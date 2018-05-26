捐百萬美元給WHO 陳時中：無關金錢外交

蔡總統今天在總統府接見世衛行動團時表示，雖然台灣無法正式參與WHA，但台灣還是有決心為世界衛生有所貢獻，宣布台灣將捐100萬美元給WHO，作為對抗伊波拉病毒的基金。

第71屆世界衛生大會（WHA）21日到26日在瑞士日內瓦舉行，台灣雖未獲邀進入大會，但衛生福利部長陳時中仍率「世衛行動團」前往日內瓦進行國際交流，今早搭機返回台灣。

此話一出，引發外界質疑是金錢外交、花錢買下一次WHA的門票。

陳時中稍後在衛福部舉辦記者會時澄清，世衛行動團抵達瑞士當天就有相關團體前來詢問是否有捐款意願，當時他清楚表達不論人員、資源都準備好了，強調「防疫無國界」，並表達台灣對於防疫的重視程度。

陳時中表示，今早回台後也將此事報告蔡總統，總統認為基於人道、國際義務上，台灣都需捐出這筆錢，不僅可在對抗伊波拉病毒的道路上出一份力，做好防疫工作也是間接保護台灣人健康，「無關金錢外交」。

這不是台灣第一次捐款協助控制疫情，陳時中強調，2014年爆發伊波拉疫情時，台灣也曾透過美國捐近200萬美元的物資及款項給幾內亞、賴比瑞亞和獅子山共和國。

陳時中說，這次的款項是「國家的錢」，但究竟錢從哪來，還是得由行政院安排，至於確切捐款名稱則由外交部統籌處理。（編輯：卞金峰）1070526