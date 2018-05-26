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中央社

總統：中國打壓無法阻止台灣人民走向世界的決心

中央社2018/05/26 12:15
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者蘇龍麒台北26日電）總統蔡英文今天說，台灣在民主改革受國際重視，這是用金錢收買邦交國或排擠台灣參加國際組織，都不能抹滅的事實。她說，中國再怎麼打壓，都無法阻止台灣人民走向世界的決心。

多明尼加1日與中華民國斷交，不到一個月，外交部長吳釗燮24日晚間召開國際記者會宣布，布吉納法索與中華民國斷交。目前中華民國邦交國已降到18個。

蔡總統上午出席「國際獅子會台灣總會第58屆年會」致詞指出，獅子會強調台灣優先，就是要重視台灣、發揮台灣人的力量，過去這兩年政府也努力把台灣變得更強壯，全力推動改革，把以前政府做不到的事情，一件件來啟動，都是為了壯大台灣。

總統說，去年長照2.0上路以來，擴大服務對象、新增服務項目。

總統表示，目前興辦規劃中的社會住宅將近5萬戶，並擴大托育補助措施、強化社會安全網，這些就是要壯大台灣。

蔡總統指出，政府推動5+2產業創新計畫，促進產業轉型升級，並透過前瞻基礎建設計畫增加內需，讓台灣經濟更發展、更有競爭力。

蔡總統說，5+2產業創新，讓google、微軟、思科等跨國企業，都來台灣設立研發中心，歐洲風電廠商大舉投資台灣綠能，都是非常正面的指標，台灣經濟正在變好，隨著景氣回升、出口持續成長，加上產業創新與內需帶動，台灣經濟前景值得期待。

蔡總統表示，有內政改革、經濟發展做支柱，面對區域局勢變動，尤其是中國打壓，就不要怕失去信心，台灣在民主改革與經濟領域表現出來的活力，越來越受到國際重視，這是用金錢收買邦交國或是排擠台灣參加國際組織，都不能夠抹滅的事實。

總統指出，民間團體帶動的交流，更是增加台灣的國際能見度，台灣的獅友們在國際獅子會的活躍就是最好的證明，中國再怎麼打壓，都無法阻止台灣人民走向世界的決心。

總統也邀請獅友把握這一波樂觀的景氣，鎖定具有發展潛力的產業，加碼投資台灣。

蔡總統也鼓勵獅友，更積極投入獅子會跨國的交流與服務，為台灣發聲，結交更多支持台灣的朋友，在國家面對挑戰的時刻，總統也請獅友傳遞正能量，讓更多國人知道，台灣有強勁的實力，可以度過種種的挑戰。

蔡總統說，清楚自己的優勢、拿出決心 一步步來做，台灣一定會越來越好，也一定能持續贏得國際社會的掌聲，這就是台灣跟世界打交道的方式。（編輯：林興盟）1070526

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