登山客求援反悔耗公帑 警消：應避免浪費資源

林文瑞說，在與楊男聯繫過程中，發現他是「手機白癡」，電話中教他用手機設定位點，一直教不會。後來打楊男手機、傳簡訊，他不看也不回；加上山區不是每一個地方都收得到訊號，把救難人員氣死了。

花蓮縣消防局長林文瑞今天受訪指出，楊姓男子與5名山友最後自己走下山，警消折騰一番，期間楊男自己也打了一通電話求援，將研究看看是否能向楊男求償。但林文瑞說，這是「非典型」案例，不希望民眾怕被求償而有「寒蟬效應」，但民眾求援應謹慎，避免浪費人力資源和公帑。

（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）65歲楊姓男子與5名山友縱走奇萊東稜獨自脫隊，期間登山隊友與楊男三番兩次向警消求援又反悔，最後自行走下山，警消4天出動3架次直升機、12名警力，耗費逾新台幣300萬元。

楊男與5名山友19日上午由屏風山登山口進入，經奇萊北峰縱走奇萊東稜路線，預計24日由太魯閣國家公園岳王亭下山。但楊男因腳程慢脫隊，又未依約定時間21日出現在預計紮營的北安營地，同行隊友趕緊報案請求協尋。

花蓮縣消防局獲報立即調派人員集結搜救，並申請空勤直升機救援，因雲層太厚無法降落。此時失聯的楊男透過三方通話說明自己位置並堅持要自行前往與山友會合，不需救援。

由於楊男回報的位置和地圖定位有異，警消擔心他安危，再度聯絡楊男，接通後楊男表示不需救援。不料相隔幾小時楊男又來電表示，他後腳跟、腹部疼痛，需要援助。

警消又再次集結人力，豈知約1小時後，楊男隊友又打119表示人員已全數會合，可自行下山，不需要救援。然而稍晚又有隊友再次進線表示，為等待楊男會合多耗兩天，加上楊男腳痛只能緩走，若配合楊男腳程，將導致行程延誤糧食不足，希望能提供救援。

空勤直升機24日上午出動準備吊掛楊男，因山區氣候影響吊掛失敗；警消中午再度集結4名搜救人員從岳王亭進入，預計25日與登山隊會合給予必要援助。25日上午6時許空勤直升機再次飛至目標區域，空偵未發現待救者。此時這隊山友來電表示，目前全員平安，可自行一起下山。

依花蓮縣登山活動管理自治條例規定，出動直升機進行山區救援，來回一趟至少需花費新台幣120萬元，還不包括地面搜救人員超勤加班費、保險費與後續產生的救護費用；楊男等一行人的登山隊4天救援，換算下來共花費超過300萬元。

林文瑞呼籲，登山者如發生意外，請待在定點並定時回報，由於花蓮登山活動頻繁，山域意外發生率高，此案待救者申請救援後，不配合救災人員指示及回報，造成無法判斷求援者正確位置，造成救災資源耗費，也增加救災人員的風險。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070526