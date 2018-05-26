青島上合會 安檢過嚴惹民怨

（中央社記者張淑伶上海26日電）中國大陸近年舉辦大型國際會議，安檢都如臨大敵。上海合作組織峰會今天在山東省青島市登場，上海開往青島的列車實行二次安檢，稍有安全疑慮的物品就沒收，包括女性化妝用品。
根據上海市政府新聞辦公室官方微博通報，5月26日到6月12日，上海站和上海虹橋站開往青島方向的列車實行二次安檢，由於安檢時間拉長，民眾最好提前1小時到火車站。
多名大陸民眾在網路社群指出，搭高鐵到青島要過三道安檢，行李箱還被翻出來徹底檢查；許多人抱怨負責安檢的臨時人員言行粗暴、認定過嚴，根本擾民。
女性乘客說，連水果刀、修眉刀、分裝香水也被沒收，「化妝包過檢，東西少了一半」。還有人說，就連瓶裝水，也要開打喝過一口才能上車。
上合組織峰會是繼4月的博鰲論壇後，中國今年第二場重要的主場外交活動，根據中國國家郵政局網站發布，郵務安保要求嚴格。
5月26日至6月11日期間，對寄往山東省的郵件必須經過X光機安檢，並逐一加蓋或粘貼驗視戳記和安檢標識，載明安檢單位和安檢省份。沒有安檢標識一率退回。
6月5日至11日期間，對「低慢小」的航空器以及「炸彈鬧鐘」、「遙控地雷」玩具等物品一律禁止寄遞進入山東。
上海合作組織的理事會每年舉行一次會議，2001年首次在中國上海舉行，成員國有中國、俄羅斯及一些中亞國家。（編輯：楊昇儒）1070526