青島上合會 安檢過嚴惹民怨

（中央社記者張淑伶上海26日電）中國大陸近年舉辦大型國際會議，安檢都如臨大敵。上海合作組織峰會今天在山東省青島市登場，上海開往青島的列車實行二次安檢，稍有安全疑慮的物品就沒收，包括女性化妝用品。

根據上海市政府新聞辦公室官方微博通報，5月26日到6月12日，上海站和上海虹橋站開往青島方向的列車實行二次安檢，由於安檢時間拉長，民眾最好提前1小時到火車站。

多名大陸民眾在網路社群指出，搭高鐵到青島要過三道安檢，行李箱還被翻出來徹底檢查；許多人抱怨負責安檢的臨時人員言行粗暴、認定過嚴，根本擾民。