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中央社

捐款助抗伊波拉 總統：資源原本用在布國外交

中央社2018/05/26 12:24
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者葉素萍台北26日電）總統蔡英文今天宣布，捐100萬美元給WHO，作為對抗伊波拉病毒基金。蔡總統透過臉書說，這些資源原本是用在與布吉納法索的外交合作；未來會採取更靈活戰術，突破中國外交圍堵。

蔡總統今天在總統府接見「世衛行動團」，她說，伊波拉病毒又在非洲蔓延，雖然台灣無法正式參與世界衛生大會（WHA），但台灣還是有決心為世界衛生有所貢獻；她當場宣布將捐100萬美元給世界衛生組織（WHO），作為對抗伊波拉病毒的基金。

蔡總統稍後透過臉書（Facebook）貼文指出，台灣，是世界的台灣，「我們會主動出擊」。

她說，世界有多大，台灣的出路就有多大。台灣雖然被惡意打壓，更會主動出擊，尋求更多外交突破，沒有人可以封鎖台灣走向世界的決心。

蔡總統提到，這段時間，伊波拉病毒疫情正在非洲蔓延，不斷傳出死亡病例。因此，在接見從日內瓦WHA大會回國的台灣世衛行動團時，她宣布將捐出100萬美元給世界衛生組織，一起對抗威脅人類健康的疫情。

她說，「這些資源原本是用在與布吉納法索的外交合作上」，但從現在開始，「我們會採取更靈活的戰術，突破中國的外交圍堵。」

蔡總統強調，台灣是世界醫療大國，也是國際醫療體系的模範生。她相信，世界衛生組織，是為了全球人類的健康而存在，「不該是玩政治的場合」。台灣不僅僅要爭取應有的權利，更願意善盡地球公民的義務。「這，就是我們和中國不一樣的地方」。（編輯：楊玫寧）1070526

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