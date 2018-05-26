山東濟南出現共享護士 手機下單服務上門

（中央社記者周慧盈北京26日電）中國大陸近年如雨後春筍冒出許多共享產品，山東濟南甚至出現「共享護士」，只要在手機App下單，就有經過匹配的專業護理人員上門進行打針、換藥等服務。

陸媒澎湃新聞今天報導，30歲的趙飛（化名）是濟南一家醫院的急救人員，他認為眾多老人和病患對護士上門服務有著強烈需求，因此在2016年，成為濟南第一個在App上註冊認證的共享護士。

這個App的主打產品就是護士上門，可提供打針、點滴、換藥、灌腸以及新生兒護理等10多項服務。趙飛說，例如要預約打針服務，只要在App下單，就會有經過匹配、就在附近的護士接單上門服務。