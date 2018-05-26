蒲亭嘆和美國關係好不了：俄被美內部紛擾綁架

（中央社聖彼得堡25日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天悲嘆俄國和美國關係陷入困境，他說，俄國希望改善關係，卻被美國總統川普身邊的紛擾綁架，成了美國這些內部傾軋的人質。

美聯社報導，蒲亭是在和國際新聞通訊社高層會面時，發表上述評論。此言凸顯俄國原本高度期盼在川普任內和美國改善關係，卻漸漸被磨掉了希望。

川普政府對俄羅斯施加制裁，並驅逐多位俄國外交官，但俄國政界普遍認為，川普是受國內反對勢力阻撓，才無法兌現競選支票與莫斯科改善關係。

今天稍早，蒲亭在一場年度經濟論壇上嚴詞批評川普，退出伊朗核協議，可能導致局勢危險動盪。