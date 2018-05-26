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中央社

航空公司改台灣稱呼 徐國勇:不該屈服中國壓力

中央社2018/05/26 13:01
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者陳至中台北26日電）外國航空公司受中國要求修改對台稱呼。行政院發言人徐國勇今天表示，航空公司不該屈服中國的壓力，如果國人訂票受刁難，在處理上有很多選擇，去美國有長榮、華航等可以訂票。

徐國勇今天出席在台北科技大學舉辦的2018馬來西亞僑台商攬才博覽會開幕典禮，會後接受訪問，媒體問及外國航空公司修改對台灣的稱呼等議題。

徐國勇表示，維護台灣主權，政府和每一個人都絕對不會退縮，將透過外交系統向外國航空公司提出呼籲，美國等國已向中國提出警告，甚至說不要用「歐威爾式胡言亂語」，對企業伸出不該有的黑手，這是非常重的話。

他也呼籲航空業，台灣是主權獨立的國家，航空公司不該屈服於中國壓力下，並向中國喊話，台灣不會因為這樣的恫嚇而有所退縮。

媒體問及部分航空公司屈服中國改名，恐使國人出國訂票遭刁難，徐國勇說，國人在處理上有很多選擇，去美國有長榮、華航和美國航空公司可以選，到其他地方也一樣，「這方面也不代表我們認同說，我們是中華人民共和國的一部份。」

徐國勇強調，台灣就是中華民國，是我們自己的國家。中華人民共和國意圖把台灣變成它的一部分，我們絕對要提出最嚴重的抗議和嚴肅呼籲。

媒體問及日前宣布與布吉納法索斷交的記者會上，行政院長賴清德露出神秘微笑。徐國勇解釋，那是賴清德對國家發展有信心、對國人支持國家的決心有信心，是自信的表現，自信不一定要懷憂喪志，外界不必過度解讀。

徐國勇表示，政府對斷交事件相當遺憾，但再怎麼苦，國人一定要團結，當初退出聯合國時，邦交國一度一年斷幾十個，台灣還是撐過來了，經濟繼續發展。

徐國勇也進一步解釋總統蔡英文日前指責中國國民黨的話，強調斷交事件是中國的黑手，這時國人應一致對外，「可是竟然有人站在中國立場，來譴責我們自己，甚至譴責我們應該臣服於中國，應該聽他們，這樣它就可以讓我們有什麼空間，這是錯誤的。」

徐國勇強調，政府並沒有將斷交事件推給國民黨，而是希望此時全體國人一致對外，記得台灣是我們的國家，不必去附和中國。

對於蔡總統今天宣布捐出100萬美元給世界衛生組織（WHO）。徐國勇強調，與金錢競逐外交無關，台灣早期也接受很多國際援助，其中許多用於疾病防制，才能發展出現在的醫學衛生環境，現在台灣也應對國際做出貢獻，一同對抗伊波拉病毒。（編輯：施燕飛/卞金峰）1070526

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