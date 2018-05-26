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中央社

能看不能吃 奇異造型玩具南瓜超吸睛

中央社2018/05/26 13:08
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中后里有花市業者打造玩具南瓜隧道，造型奇異的玩具南瓜，有的像飛碟，有的像苦瓜，9種玩具南瓜品種，吸引許多民眾前往，一睹玩具南瓜的奇異面貌。

「好像蘑菇喔，這顆長得像苦瓜」走進中社花市南瓜隧道中，各式造型的南瓜吊掛在藤蔓上，有蘑菇造型、燈泡造型、梨形的南瓜，民眾的目光立刻被造型奇特的南瓜吸引，發出陣陣驚嘆。

花市業者耗時3年栽植玩具南瓜，今年夏天利用錏管搭建棚架，讓南瓜藤蔓攀爬打造玩具南瓜隧道，5條玩具南瓜隧道，最長有40公尺，最短的有20公尺，各式造型南瓜一顆顆吊滿棚架，相當吸睛。

隧道中有9種南瓜品種，佛手、五福、鴛鴦梨、玩偶、小紅、東昇等品種，有的像飛碟，有的像蘑菇，還有長得像苦瓜的南瓜，玲瓏可愛的玩具南瓜，吸引許多民眾觀看、拍照。

花市業者賴啟文指出，玩具南瓜容易受到細菌感染，2個多月的培育期，以剪刀修剪枝條時，每修剪3株南瓜枝條就要更換剪刀，避免交叉感染讓南瓜植株染上病菌。

賴啟文表示，玩具南瓜因果肉不多，不適合料理食用，奇特多變的造型新奇可愛，多作為觀賞用途，放置室內陰涼通風處，可維持3個月，目前是最佳賞瓜期，預計可延續至8月中旬。（編輯：施燕飛）1070526

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