能看不能吃 奇異造型玩具南瓜超吸睛

（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中后里有花市業者打造玩具南瓜隧道，造型奇異的玩具南瓜，有的像飛碟，有的像苦瓜，9種玩具南瓜品種，吸引許多民眾前往，一睹玩具南瓜的奇異面貌。

「好像蘑菇喔，這顆長得像苦瓜」走進中社花市南瓜隧道中，各式造型的南瓜吊掛在藤蔓上，有蘑菇造型、燈泡造型、梨形的南瓜，民眾的目光立刻被造型奇特的南瓜吸引，發出陣陣驚嘆。

花市業者耗時3年栽植玩具南瓜，今年夏天利用錏管搭建棚架，讓南瓜藤蔓攀爬打造玩具南瓜隧道，5條玩具南瓜隧道，最長有40公尺，最短的有20公尺，各式造型南瓜一顆顆吊滿棚架，相當吸睛。