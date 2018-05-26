台布斷交賴清德神祕微笑　原因揭露了

徐國勇說，賴清德的微笑，是對國人支持國家的決心有信心，是一個自信的表現，這次斷交事件，我們感到相當遺憾，希望國人要團結，因為再怎麼的苦，像是以前退出聯合國時，一年斷交幾十個友邦，台灣還是撐了過來，且經濟持續往前發展，希望國人對自己國家的發展，要有信心。

布吉納法索日前與我閃電斷交，總統蔡英文當晚召開記者會發表重要談話，眼尖網友發現，記者會出席的官員中，獨獨只有行政院長賴清德臉上出現「神祕微笑」，引發熱議，行政院發言人徐國勇今（26）日對此解釋，「那是院長對國家發展有信心」，希望外界不要過度解讀。

徐國勇說，當時與會的其他官員，雖然臉上表情都很嚴肅，但在嚴肅之中好好解讀，也可以看到他們的自信。

此外，針對大陸要求 44 家外國航空改名「中國台灣」一事，徐國勇強調，維護國家主權，政府絕對不會退縮，會透過外交系統向相關航空公司提出呼籲，另外，美、澳等國也對此向大陸提出強烈的抗議，美國甚至還警告對岸，不要用「歐威爾式」的方式，對他們的企業伸出不應該有的黑手，台灣是主權獨立國家，呼籲外航不應臣服於大陸的壓力，並正告對岸，「這種恫嚇，對我們維護主權的決心，我們不會退縮」。

假如國人擔心未來訂票會遇到刁難，徐國勇說，大家都可以做相關選擇，像是長榮、華航，或是美國航空公司，都可供選擇。他重申，台灣就是中華民國，中華民國就是台灣，是我們自己的國家，不是中華人民共和國的一部分，對大陸這種蠻橫打壓的作法，提出最嚴重的抗議及最嚴肅的呼籲。

