馬來西亞台商博覽會 賴揆提留才政策

（中央社記者陳至中台北26日電）行政院長賴清德今天出席2018馬來西亞僑台商攬才博覽會，致詞時提到台灣近期的攬才、留才政策，包括已通過的「外國專業人才延攬及僱用法」及研擬中的「新經濟移民法」草案。

馬來西亞僑台商攬才博覽會今、明兩天在台北科技大學展開，業者一共提供1280個專業職缺，鎖定馬來西亞在台留學的僑外生，以及有志出國就業的台灣本地青年。

賴清德在開幕典禮致詞表示，政府的教育政策上，鼓勵台灣孩子和新移民第二代多認識新南向國家，大學積極到新南向國家招生，教育部也和經濟部、科技部合作開設窗口，吸引馬來西亞人才來台接受職業訓練。