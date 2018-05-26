赴WHA成果豐碩 陳時中自評80分

（中央社記者張茗喧台北26日電）衛福部長陳時中今天上午率世衛行動團回台召開記者會，他表示，對於中國大陸打壓雖感到有些「鬱卒」，但此行仍完成60個雙邊會談，他替這次世界衛生大會（WHA）之行打了80分。

衛生福利部長陳時中表示，這次行程可說是「鐵人行程」，相當緊湊，忙著和各團體會面並且完成60個雙邊會議，深度、廣度都比往年更好，而且舉辦的論壇也比以往多得多。

陳時中說，雙邊會談中，尤其和美國衛生部部長會談最為成功，陳時中說，今年美國不論在大會、雙邊會談中都清楚表達對台灣支持，會談時間也從原訂的20分鐘延長至40分鐘，美方也強調不會等到下一次WHA才開始替台灣爭取邀請函，「所有行動從今晚就會開始」。