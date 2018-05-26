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赴WHA成果豐碩 陳時中自評80分

中央社2018/05/26 14:03
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北26日電）衛福部長陳時中今天上午率世衛行動團回台召開記者會，他表示，對於中國大陸打壓雖感到有些「鬱卒」，但此行仍完成60個雙邊會談，他替這次世界衛生大會（WHA）之行打了80分。

衛生福利部長陳時中表示，這次行程可說是「鐵人行程」，相當緊湊，忙著和各團體會面並且完成60個雙邊會議，深度、廣度都比往年更好，而且舉辦的論壇也比以往多得多。

陳時中說，雙邊會談中，尤其和美國衛生部部長會談最為成功，陳時中說，今年美國不論在大會、雙邊會談中都清楚表達對台灣支持，會談時間也從原訂的20分鐘延長至40分鐘，美方也強調不會等到下一次WHA才開始替台灣爭取邀請函，「所有行動從今晚就會開始」。

陳時中表示，這次除了獲得「世界公共衛生學會聯盟」（WFPHA）頒發的「公共衛生全球憲章大使」，表彰台灣在公衛上的努力。

陳時中說，隨後幾個論壇中，不僅討論到原住民的健康不平等問題、抗藥性問題、高齡口腔照護問題等，總統蔡英文也錄製影片向世界表達台灣的公衛實力。

雖然對於國際情勢打壓覺得有些「鬱卒」，但陳時中對於台灣的表現也表示肯定，他說，去年僅替世衛行動團打60分，今年自評已進步到80分，強調會聽取個國建言，繼續替台灣健康努力。（編輯：卞金峰）1070526

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