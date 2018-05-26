上海名人故居成文化財 遊客卻難一窺堂奧

曾經遭受迫害或打壓的歷史人物也名列其上，包括曾任中國交通部長、1957年被打為右派分子的章伯鈞，以及在文革中與夫人自縊的翻譯家傅雷。

在上海市的愚園路，設有愚園路歷史名人牆，如同小型開放式的展覽館，展出曾在這一區居住過的30餘名人資料，除了中共建政歷史上的重要政治人物，還有作家張愛玲、「新感覺派」文學大將施蟄存等。

（中央社記者張淑伶上海26日電）中國上海市是近代許多文化名人的誕生地，當地政府整理相關資源，提升文化氛圍，但包含影響中國現代史的宋美齡家族在內，許多故居並未對一般民眾開放，難免遺憾。

不過，這些名人舊居目前多為私人住宅，外人很難一探究竟。傅雷在江蘇路的舊居洋房，深色鐵門總是關著。循著展示資料到此的遊客，總有些失落。

另一個歷史文化名街是陝西北路。近年上海重視文物保護，陝西北路上也製作統一的建物解說牌，並專設空間播放這些建物景像，講述重要的歷史場景。

其中，陝西北路369號是宋耀如故居，知名的宋氏三姐妹－宋靄齡、宋慶齡、宋美齡與父母和兄弟在此居住，為一英式鄉村風格別墅。故總統蔣中正民國16年與宋美齡結婚時，就是在這裡舉行婚禮。

宋氏老宅2005年被評為上海市優秀歷史建築，但一直未對民眾正式開放，黑色鐵門嚴實遮住了內部景觀。目前上海宋慶齡基金會在此辦公，但近年外界一直有將宋氏老宅公益化、對外開放的呼聲。

陝西北路上其他諸如：香港太平紳士河東爵士的故居，現在是上海辭書出版社辦公地；曾是遠東地區最大猶太教會堂的西摩會堂，園區現在是上海市高等教育學會所在地。

為了彌補遊客想感受歷史氛圍，卻不得其門而入的遺憾，官方委託的文化公司表示，未來將推出定時預約導覽，帶領民眾走入陝西北路部分老建築。（編輯：林克倫）1070526