華碩文教基金會攜公視 鼓勵年輕人影像說故事

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）華碩文教基金會執行長魏杏娟表示，與公視舉辦「99秒影片徵選活動」，感受到入圍作品細微觀察週遭人事物的點點滴滴，鼓勵年輕人用影像說故事。

華碩文教基金會與公共電視主辦「99秒影片徵選活動」，今年邁入第9屆，今天下午舉行發表會與頒獎典禮。

今年徵件主題是「感動99續∞發現」，鼓勵年輕人用影像說故事，表達對社會的關懷。

華碩文教基金會執行長魏杏娟致詞表示，舉辦此次活動，希望提供年輕人創作平台，她看過入圍的15項作品，感受到入圍作品細微觀察週遭人事物的點點滴滴，期待年輕人繼續觀察身旁每一件事，用心在生活中傳承關懷社會、地球永續、人際之間用愛串聯的理念。