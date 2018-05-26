華碩文教基金會攜公視 鼓勵年輕人影像說故事

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）華碩文教基金會執行長魏杏娟表示，與公視舉辦「99秒影片徵選活動」，感受到入圍作品細微觀察週遭人事物的點點滴滴，鼓勵年輕人用影像說故事。
華碩文教基金會與公共電視主辦「99秒影片徵選活動」，今年邁入第9屆，今天下午舉行發表會與頒獎典禮。
今年徵件主題是「感動99續∞發現」，鼓勵年輕人用影像說故事，表達對社會的關懷。
華碩文教基金會執行長魏杏娟致詞表示，舉辦此次活動，希望提供年輕人創作平台，她看過入圍的15項作品，感受到入圍作品細微觀察週遭人事物的點點滴滴，期待年輕人繼續觀察身旁每一件事，用心在生活中傳承關懷社會、地球永續、人際之間用愛串聯的理念。
「感動99續∞發現」99秒影片徵選從去年10月開始到今年1月底止，共計近300件影音作品報名，37件作品通過初審，最後選出15件作品角逐決賽，最高獎金新台幣10萬元。關注議題包括環保、海洋漁業生態、垃圾減量、器官捐贈、關懷生命、服務弱勢等。
為專注培育台灣下一代影像新勢力，近年華碩文教基金會與公共電視在徵件期間，針對不同對象分別舉辦免費的手機影像創作營、以及華碩國際志工影像工作坊，鼓勵初學者用手機記錄週遭故事，延續擴大影像影響力。（編輯：楊玫寧）1070526