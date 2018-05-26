有什麼好神器 澎湖開拓館展百年廟宇文物

（中央社澎湖縣26日電）澎湖開拓館今天起推出「有什麼好神器-馬公市百年歷史廟宇文物精選展」，展出馬公8座廟宇珍貴文物，揭示澎湖先民與宗教信仰相依偎的生活文化內涵。

「有什麼好神器」百年歷史廟宇文物精選展，今天由澎湖縣長陳光復、議長劉陳昭玲、文化局長鄭嘉薇等人揭牌。現場有踏涼傘表演，並導覽解說展出的宮廟文物。

陳光復表示，澎湖比台灣早開發400年，其中台南安平古堡的基礎大石都是從澎湖運抵的，文化局此次安排「有什麼好神器」百年歷史廟宇文物精選展，驗證先民墾拓發展與廟宇的建立有著密切的關係，藉由宮廟宗教文物，來了解澎湖發展與開拓史。