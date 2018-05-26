想看親戚病歷遭拒 女子打護理師額頭判刑3月

（中央社記者王揚宇台北26日電）陳女去年想看親戚病歷，林姓護理師以無法確認其身分及個資法為由拒絕，陳女不滿用手打林女額頭，吃上官司；台北地院依違反醫療法判處陳女3月徒刑，得易科罰金，全案可上訴。

台北地方法院日前判決指出，陳女去年3月間到台北市某醫院探訪就醫的親戚時，不滿林姓護理師所安排的診療程序，因而心生怨恨，徒手打林女頭部一下，導致林女前額挫傷。

林女表示，案發時要對病患進行檢查，但病患需等待空腹，陳女到醫院探視後覺得等待時間太久，想把病患自行帶離，而按醫院流程要請病患簽字，這時陳女又要求看病患的病歷。