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〈觀察〉遊戲類股暑假前資金卡位 惟旺季效應已趨模糊

鉅亨網2018/05/26 14:30
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隨著時序即將邁入暑假，近期遊戲類股開始轉強，資金由先前漲多的電子族群，輪動至遊戲股提前卡位，然而，在手遊興起後，端遊與頁遊市場慢慢遭到瓜分，手遊可隨時隨地投入、不需端坐在電腦或電視前的特性，也使暑假原先為端遊與頁遊帶來的效益盡失，連帶使遊戲旺季效應越趨模糊。

從股價表現來看，對暑假旺季業績可望明顯成長的預期心理，帶動近來遊戲類股走勢相對強勁，從 5 月初至上周五 (25 日)，遊戲類股指數漲幅就達 13.32%，上周五更是以 3% 的漲幅，傲視其他上櫃指數。

然而，近年各遊戲廠的營收與財報中，擁有春節假期貢獻的第 1 季，反而為一年之中營運表現最亮眼的一季，由於春節假期有紅包行情支撐，玩家願意投入遊戲的消費動能相對強勁，從營收來源分別包含遊戲點數卡 MyCard 的智冠 (5478-TW)、及擁有 GASH 的橘子 (6180-TW) 來看，態勢更為明顯。

另一方面，手遊市場市占逐漸擴大，也使旺季效應越趨模糊，新遊戲的上市時程、及背後的行銷佈局與力道，反而成為決定遊戲廠營收表現的關鍵因素。

遊戲族群每逢暑假前夕，資金行情卡位幾乎成為常態，但除暑假題材支撐外，或許基本面表現穩定、營運動能無虞者，股價上漲力道才有望反映個股實際價值。

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熱門股─旅遊旺季腳步近了 ...〈觀察〉PCB上游原物料廠...

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